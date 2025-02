Miguel Ángel Rodríguez reconoce que mintió sobre los testimonios en las residencias de mayores en 'Lo de Évole'

Juanma Mallo Lunes, 17 de febrero 2025, 16:21 | Actualizado 16:36h. Comenta Compartir

Cuando se están a punto de cumplir cinco años desde que el Covid-19 paralizase el mundo y provocara miles de muertos en todo el planeta, Jordi Evolé dedicó su programa a la pandemia y contó, en 'Lo de Évole' con Fernando Simón, el epidemiólogo que invirtió miles de horas delante de los medios de comunicación para contar al detalle la evolución del virus y la situación del país.

Durante el programa participaron los hijos de varias víctimas mortales en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde fallecieron más de 7.000 personas mayores. Estas declaraciones provocaron una serie de reacciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que incluso llegó a decir que algunos de los comentarios eran mentira y arremetió contra estos familiares. «Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenia a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver el resto», escribió el exsecretario de Estado de Comunicaciones el domingo por la noche.

Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenia a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Van,os a ver el resto — MÁR (@marodriguezb) February 16, 2025

Pues bien, horas más tarde, este lunes por la mañana, tuvo que volver a escribir en X (antes Twitter) para solicitar perdón por esas palabras, que eran mentira. «Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error», indicó.

Confirmo que el primer testimonio del programa de Évole es la hija de una fallecida. Pido disculpas por el error — MÁR (@marodriguezb) February 17, 2025

Estas acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez provocaron la indignación del conductor del programa, que eligió el mismo canal para criticar con dureza su actitud. «Me parece bochornoso estar contestando este tuit a estas horas. Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo. Mientes Miguel Ángel Rodríguez», lanzó el Évole casi de inmediato al escrito de MAR.

Además, el comunicador también criticó el mensaje escrito por Miguel Ángel Rodríguez este lunes por la mañana, ya que le parecen insuficientes sus disculpas. «Un tuit atacando a la hija de una fallecida durante la pandemia en una residencia de la Comunidad de Madrid es algo más que un error. El Director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un cargo pagado con dinero público, no debería caer tan bajo. El adjetivo que se me ocurre me lo reservo», dice.

Estas declaraciones han provocado que Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, dos asociaciones de familiares de víctimas del Covid-19 en las residencias de Madrid, piden la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez. «Esta última afirmación del jefe de Gabinete de Ayuso es completamente falsa. La persona a la que se refiere tenía a su madre en una residencia de Getafe, donde falleció en abril de 2020. La semana pasada, prestó declaración en la Fiscalía, en el marco de la diligencias de investigación abiertas por el Ministerio Público para analizar la denuncia», aportan ambos grupos de afectados.