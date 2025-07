El retraso de una subvención del Gobierno vasco lleva «al límite» a 200 familias de un colegio de Gueñes

El Departamento de Educación del Gobierno vasco anunció en enero del año pasado que iba a estudiar la posibilidad de concertar el colegio Osotu Lanbarri, ... un centro privado ubicado en Güeñes que matricula a un alto porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales. Durante 2024 y 2025, Educación financiaría parte de los gastos del colegio. Y a partir del curso 2025/2026, si cumplía una serie de requisitos, éste pasaría a formar parte de la red concertada, tal y como piden desde hace años las familias.

En febrero del año pasado, el Ejecutivo vasco otorgó al centro 517.000 euros para sus gastos ordinarios. Este año, aún no han recibido ingreso alguno. Y la tardanza en recibir la subvención ha puesto en jaque a la comunidad escolar. Según aseguran las familias, compromete el futuro del colegio.

Osotu tiene matriculados a más de 200 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. Su proyecto educativo se basa en una pedagogía alternativa que, por ejemplo, destierra los exámenes y los deberes. Muchas familias llevan allí a sus hijos «escaldados del sistema tradicional», que aseguran que no responde a las necesidades educativas de los niños. Los hay con «necesidades especiales, con dislexia, TDH, estudiantes de altas capacidades o que han sufrido acoso escolar en otros centros. Niños de distintas individualidades que han encontrado un sitio donde están a gusto. Este colegio es innovación. El profesorado está totalmente comprometido y los niños aprenden a su ritmo y no al que les imponen», dicen.

El presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y alumnas de Osotu Lanbarri Ikastetxea, Aitor García Rey, asegura que las familias están «al límite». Sin la ayuda, el colegio se cerrará este mismo mes y el alumnado será redistribuido. «El proyecto educativo que habíamos elegido para nuestros más de 200 hijos e hijas cuelga de un hilo». Según denuncia, durante meses, intentaron contactar con Educación para tramitar las ayudas comprometidas para 2025 sin obtener respuesta». En abril, asegura, llegaron a decir que «no eran conscientes del acuerdo que se había firmado«. »Al de 24 horas dijeron que sí, pero no hemos tenido noticias hasta ahora«. Las familias pagan en la actualidad unos 450 euros al mes, pero sin un marco de financiación estable «el colegio no es viable».

El Gobierno vasco trasladó ayer al centro el compromiso de llevar la aprobación de la subvención correspondiente al año 2025 al Consejo de Gobierno del próximo lunes, y de iniciar conversaciones para definir un marco de colaboración estable que asegure la sostenibilidad y la continuidad del proyecto a largo plazo. Los padres reconocen que «esta noticia nos llena de esperanza, pero la incertidumbre no ha desaparecido. No damos nada por conseguido. El 28 de julio sabremos si el compromiso se materializa o no, como ha ocurrido en otras ocasiones. Hasta entonces, las familias de Osotu mantenemos la calma, pero también la firmeza», expresan. El presidente ha advertido, además, de que el importe de la subvención es menor también de lo acordado. «En 2023-2024 iba a ser del 80% de lo que nos correspondería si estuviésemos concertados, y en este curso, del 90%, en función de las matrículas, por lo que rondaría los 900.000 euros».

«Osotu es un centro ordinario, abierto a todo el alumnado, donde la inclusión es la clave de nuestro proyecto pedagógico. Acogemos a un porcentaje muy importante de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), no porque seamos un centro de educación especial, sino porque nuestro modelo pedagógico transformador les permite desarrollarse con éxito. Somos la esperanza para muchas familias a las que el sistema tradicional no ha sabido dar respuesta».

Concentración

Las familias, que han organizado una multitudinaria concentración este mediodía en la sede del Gobierno vasco de la Gran Vía bilbaína, explican que seguirán insistiendo en que el colegio sea concertado. Ya el año pasado, fuentes del Departamento de Educación explicaron que la incorporación al concierto está supeditada al grado de cumplimiento de los requisitos que establezca. Pasar de ser privado a concertado supone, por ejemplo, adaptar los tiempos de matriculación a los del resto de colegios que reciben financiación pública, realizar ajustes en la organización del centro, hacer un descargo económico que justifique dónde se destina el dinero...