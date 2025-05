Mondragon Unibertsitatea ampliará su oferta académica con cinco nuevos títulos oficiales

Mondragon Unibertsitatea ampliará su oferta académica el curso 2025/2026 con cinco nuevos títulos oficiales -un grado y cuatro másteres-, nuevos sellos duales y un ... itinerario de grado propio de Comunicación Audiovisual para los estudiantes que provengan de una rama concreta de un ciclo formativo de grado superior.

La Universidad pondrá en marcha un nuevo Grado en Industrias Culturales y Creativas, el Máster Universitario en Dinamización de la Cultura Vasca, Máster Universitario en Food Fermentation, Máster Universitario en Sensory Analysis and Consumer Science, y el primer máster que impartirá la Universidad Dual Europea - EU4DUAL, liderada por Mondragon Unibertsitatea, European Joint Masters in Digital and Sustainable Manufacturing Engineering.

Todos ellos son títulos oficiales. Además, entre las principales novedades académicas para el próximo curso se ofrece la posibilidad de cursar el grado de Comunicación Audiovisual en 3 años para el alumnado que provenga de Ciclos Formativos de Grado Superior en el área de Imagen y Sonido, la incorporación del sello dual a cuatro nuevos títulos de postgrado, y la posibilidad de cursar online el Máster en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocio / Business Analytics.

Los títulos que a partir del año que viene, incorporan la modalidad dual en su itinerario son el Máster en Gestión Estratégica del Talento de las Personas, Máster en Internacionalización de Organizaciones, Máster en Sistemas Inteligentes de Energía y Máster en Dirección de Operaciones Logísticas y Productivas.

En la actualidad, el 60% de las titulaciones de Mondragon Unibertsitatea -11 grados y 13 másteres universitarios-, son duales, y el 30% del alumnado estudia en el modelo dual. La universidad vasca continuará reforzando el modelo dual los próximos cinco años, y para 2028, prevé que la mitad de su alumnado sea dual.

7.000 alumnos

Para garantizar una formación dual de calidad, Mondragon Unibertsitatea cuenta con una extensa red de más de 900 empresas e instituciones colaboradoras. El 26% del alumnado que vive la experiencia dual se queda a trabajar en la misma empresa donde la ha realizado.

La universidad vasca lidera el proyecto de la Universidad Dual Europea EU4Dual. El objetivo de esta alianza europea es mejorar la calidad de la educación superior europea mediante la formación dual.

La nueva oferta se suma a la que la MU oferta este curso académico, un total de 18 títulos de grado (11 duales), y 22 másteres universitarios (13 duales), y cuatro programas de doctorado, además de diferentes postgrados, títulos propios y cursos expertos.

Actualmente, en Mondragon Unibertsitatea, están cursando sus estudios más de 7.000 estudiantes en estudios oficiales -grado, másteres y doctorados-, de los que 2.400 son de nuevo ingreso. Además, anualmente, más de 8.000 profesionales realizan algún curso, máster o título propio en el ámbito de la formación continua. Sólo en los últimos cuatro años, se han formado más de 34.000 profesionales en Mondragon Unibertsitatea.