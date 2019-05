Educación convoca a los sindicatos y la patronal de la red concertada a una reunión mañana El Departamento intenta propiciar el diálogo entre las dos partes enfrentadas a pocas semanas de acabar el curso con el conflicto abierto MARTA FDEZ. VALLEJO Martes, 28 mayo 2019, 13:05

El Gobierno vasco ha convocado mañana a una reunión a sindicatos y patronal de la red concertada en un intento de propiciar el diálogo entre las dos partes enfrentadas cuando la negociación está completamente bloqueada y el curso a pocas semanas de finalizar con el conflicto abierto. Las centrales, que ya han recibido la invitación del Departamento de Educación, habían citado a su vez al Ejecutivo y a los responsables del sector a un encuentro el jueves en el Consejo de Relaciones Laborales.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha explicado esta mañana que el Gobierno no va a acudir a la reunión en el Consejo de Relaciones Laborales ya que «no supone la intervención o mediación de este órgano» sino que únicamente se utilizarían los locales para el encuentro. Es la segunda ocasión en la que las centrales en lucha, ELA, LAB, Steilas, CC OO, y UGT, organizan una reunión en el consejo. A la anterior tampoco acudieron patronal y Educación por ese mismo motivo. «Los sindicatos no pueden engañar a la gente y hacer creer que con la convocatoria en el Consejo aceptan una mediación de las instituciones porque no es así», ha aclarado Erkoreka.

La cita de mañana puede ser el último intento para retomar la negociación antes de que acabe el curso. En esa reunión se pondrán encima de la mesa las propuestas que ha hecho la consejería que dirige Cristina Uriarte, como el plan de recolocación para los docentes que se queden sin trabajo por la caída de la natalidad o el contrato relevo, y que responden a algunas de las reivindicaciones de los trabajadores.