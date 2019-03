Los colegios religiosos advierten de que las huelgas ponen «en riesgo» puestos de trabajo de profesores Profesores de la concertada se manifiestan por la Gran Vía de Bilbao en demanda de mejoras laborales. / ignacio pérez Mikel Ormazabal, presidente de Kristau Eskola, dice que los sindicatos piden subidas salariales por encima de la función pública, lo que hace inviable el acuerdo MARTA FDEZ. VALLEJO Viernes, 29 marzo 2019, 00:33

El director de los colegios religiosos de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal, alerta de las graves consecuencias que han provocado las huelgas tanto entre los alumnos, como a las familias y «al propio sector de iniciativa social». Las movilizaciones y los paros –sumarán 24 este curso– «van en contra del sistema de enseñanza concertado y de todos sus miembros». «Se están poniendo en riesgo puestos de trabajo, y los sindicatos lo saben, luego que no miren a otro lado», advierte.

La huelgas y la tensión causada por el conflicto laboral han coincidido con el período de matriculación para el próximo curso y Ormazabal reconoce que entre los colegios hay «miedo» a la caída de matrículas. Todavía no hay datos oficiales, pero «algún director de centro ya nos ha comunicado que se ha reducido el número de alumnos», principalmente en Bachillerato donde la pérdida de horas lectivas tiene repercusiones más importantes. «Hay crispación entre las familias. Si los padres ven que en su colegio hay un conflicto abierto en un momento en el que tienen que elegir centro pueden irse a otros. Y si hay menos matrículas y se cierran aulas se ponen en riesgo los puestos de trabajo», incide.

El director de Kristau Eskola asegura que los paros tienen ya un seguimiento escaso, de «apenas un 3% al 6% en Gipuzkoa y el 20% Bizkaia», pero que aún así estas 18 jornadas de huelga realizadas ya tienen importantes repercusiones en la comunidad escolar. «En los colegios hay cansancio y preocupación, y mucha tensión entre los profesores», apunta. Por ello, reitera su llamamiento «a la responsabilidad de los sindicatos» para que desconvoquen las cuatro huelgas consecutivas desde el lunes de la próxima semana y las otras dos de mayo. «El camino de los paros no lleva a ningún sitio. ¿No hay otro modo de negociar para llegar a un acuerdo?», se pregunta.

La patronal mayoritaria del sector asegura que el principal motivo por el que no se llega a firmar el convenio laboral es la subida de sueldos. Los responsables de los centros de enseñanza de iniciativa social han ofrecido a los trabajadores el incremento salarial que marca el Gobierno vasco para sus plantillas más un 0,5% durante los años 2017, 2018 y 2019 y la subida de los funcionarios hasta el 2023, siempre que alcance el incremento del IPC. «Sin embargo, las centrales reivindican mayores subidas, de un 2% por encima de la del Ejecutivo vasco, lo que es inviable para nuestros centros», advierte Ormazabal. Asegura que, incluso, algunos colegios «no podrán ni asumir la propuesta de mejoras laborales que hemos hecho por las dificultades económicas que atraviesan», resalta.

Propuesta «definitiva»

Si la negociación ha fracasado es porque ELA, LAB, Steilas, CC OOy UGT «plantean reclamaciones de mejoras laborales que no tienen en cuenta» la realidad económica del sector. «Hemos hecho el mayor esfuerzo económico posible. Pero los sindicatos no quieren ver que no hay recursos para atender todas sus reclamaciones, a pesar de que lo hemos demostrado con auditorías y poniendo encima de la mesa todas las cuentas. Quieren romper la estructura de financiación de la concertada», se lamenta el responsable de Kristau Eskola. Reitera, por ello, que la propuesta laboral rechazada el lunes por las centrales es la «definitiva» y que la «pelota está en su tejado».

Ormazabal recuerda que LAB ha firmado en las ikastolas concertadas un convenio laboral «con iguales e incluso peores condiciones» que el que ha ofrecido Kristau Eskola en su sector. Apunta las sospechas de que detrás de la actitud de ELA, patronal mayoritaria, hay otros objetivos. «¿Qué intereses tienen? Es lo que se preguntan muchas personas», comenta el director de la patronal mayoritaria, que confía en que el conflicto laboral se puede resolver antes de fin de curso.