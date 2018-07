Los alumnos con nota superior al 8 recibirán entre 50 y 125 euros más de beca Varios alumnos atienden a una clase. / AFP El real decreto aprobado por el Gobierno elevará también en 100 euros las ayudas al estudio para los estudiantes con menos recursos económicos ALFONSO TORICES Madrid Viernes, 27 julio 2018, 19:13

Los alumnos que tengan una nota media superior al 8 cobrarán el próximo curso entre 50 y 125 euros más en su beca con independencia del nivel de ingresos que tenga su familia. Es una de las principales novedades que incluye el real decreto que regula estas ayudas generales al estudio aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

Estos alumnos excelentes recibirán en su beca un plus de 50 euros si tienen una nota de entre 8 a 8,5; de 75 euros si están entre el 8,5 y el 9; de 100 euros si oscilan entre el 9 y el 9,5; y de 125 euros si es de más de 9,5. Se trata justo de la mitad de las cantidades que en mayo pasado anunció como novedad el entonces ministro de Educación del PP, Íñigo Méndez de Vigo. La razón de la rebaja es que la nueva titular de la cartera, Isabel Celaá, ha preferido destinar una parte del presupuesto previsto para implantar las nuevas ayudas de excelencia a mejorar las becas ordinarias de los estudiantes con menos recursos económicos.

De hecho, esta novedad se suma a las dos que ya anticipó Celaá en sus comparecencias parlamentarias. El segundo cambio en el decreto de becas para el próximo curso es una subida de 100 euros en las ayudas que recibirán los estudiantes de familias con rentas muy bajas. La llamada cuantía fija de la beca, que pasará de 1.500 a 1.600 euros, la podrán obtener los alumnos de Bachillerato y FP con una nota mínima de 5,5 cuyas familias estén en el escalón más bajo de ingresos y los universitarios del mismo tramo de rentas que cuenten al menos con un 6,5 de nota media. Tendrán derecho a esta ayuda si, además de cumplir los criterios académicos, se trata de alumnos con ingresos anuales inferiores a 11.143 euros (en el caso de familias de tres miembros) o de 14.613 euros (si son cuatro miembros), por ejemplo.

El Ministerio de Educación calcula en unos 250.000 los estudiantes que están incluidos en el umbral más bajo de renta, que son en principio quienes pueden verse beneficiados el próximo año por la subida de la cuantía fija si cumplen el requisito académico.

Del 5,5 al 5

El tercer cambio de calado que trae el decreto es que la nota exigida para lograr una beca que convierta en gratuita la matrícula para los estudiantes de primer curso de los grados universitarios se reducirá del 5,5 que impuso el PP en 2012 al 5. En cualquier caso, para optar a esta beca de matrícula debe tratarse de estudiantes con unos ingresos anuales inferiores a 40.796 euros (para familias de cuatro miembros). El ministerio estima los posibles beneficiados por la modificación en unos 10.000 alumnos recién llegados a la universidad.

El ministerio reconoce que los cambios que ha introducido en el decreto de becas ya elaborado por PP antes de que el 1 de junio triunfase la moción de censura contra Mariano Rajoy son mínimos, pero lo justifica en que no tenía más margen de maniobra. Cuenta, recuerda, con un presupuesto ya cerrado para sufragar las ayudas y no tiene tiempo para ponerse a cambiar todo el modelo porque no hubiese podido dictar el decreto este mes y hubiese retrasado toda la convocatoria de becas del próximo curso.

La ministra Celaá, no obstante, se ha comprometido a abrir en septiembre una negociación con los representantes de la comunidad educativa para modificar sustancialmente el sistema de becas de cara al curso 2019-2020 y para hacerlo más equitativo.

Estudiantes, padres y sindicatos de profesores ya avanzaron a primeros de este mes, durante el debate del borrador de decreto en el Consejo Escolar del Estado, que le pedirán a Celaá mayores ayudas para los alumnos con menos recursos, un aumento de los umbrales de renta para adaptarlos a la realidad española, y el fin de las exigencias académicas por encima del 5 en todo el sistema, entre otros muchos cambios.