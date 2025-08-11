El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Objetos registrados por la Policía Nacional en la casa de la implicada. P. N.

Detenida en Madrid por amenazar a policías en redes sociales

La mujer difundía imágenes, datos personales y mensajes intimidatorios contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tenía en su poder varias armas prohibidas

C. P. S.

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:16

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer acusada de señalar y amenazar públicamente a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) a través de redes sociales. Según fuentes policiales, utilizaba sus perfiles para publicar fotografías e información personal de los agentes, incluidos domicilios, acompañados de mensajes que incitaban a su hostigamiento o agresión.

Durante el registro de su domicilio, los agentes intervinieron varias armas prohibidas, entre ellas una pistola eléctrica, un espray de pimienta, navajas automáticas, cuchillos de distintos tamaños, un arma punzante de doble filo, una carabina de perdigones con mira telescópica y pistolas de aire comprimido. También se hallaron documentos con datos personales de terceras personas, cuya obtención está siendo investigada por un posible acceso irregular a sistemas protegidos.

Las pesquisas revelan que la detenida grababa directamente a miembros de las FFCCSE en la vía pública, siguiendo patrones de vigilancia. Con ese material elaboraba vídeos en los que mostraba armas blancas y lanzaba amenazas explícitas, difundiendo el contenido en internet junto a símbolos de odio como el acrónimo «A.C.A.B.» y referencias que glorificaban delitos como el tráfico de drogas o la falsificación documental.

La investigación, llevada a cabo por la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Madrid, continúa abierta para identificar a posibles colaboradores y desmantelar por completo la red de perfiles vinculados a esta campaña de amenazas.

