El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La inscripción de Laporte se complica por un retraso en los papeles de los saudíes
El actor francés Gérad Depardieu regresa a la sala del tribunal con su abogado. AFP

Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018

Un juez de instrucción decide que procesen por esa supuesta agresión al famoso intérprete francés, que fue condenado en mayo a un año y medio de prisión por otros abusos sexuales

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:46

El conocidísimo actor francés Gérard Depardieu finalmente será juzgado por un delito de violación. Un juez de instrucción ha decidido que el Tribunal de París ... procese a la alicaída estrella, de 76 años, por supuestamente haber agredido sexualmente a la joven intérprete Charlotte Arnould, de 29. Así lo ha anunciado este martes el grupo de radiotelevisión France Info, cuya información ha sido confirmada por otros medios galos. De momento, se desconoce la fecha de este segundo juicio de Depardieu, quien fue condenado en mayo a 18 meses de prisión condicional por haber agredido sexualmente a dos trabajadoras durante un rodaje en 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  5. 5 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  8. 8

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  9. 9

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander
  10. 10

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018

Depardieu será juzgado por la presunta violación de una joven actriz en 2018