Denunciado el joven vasco que publicó un vídeo de sus acrobacias en el cargadero de Castro La Guardia Civil le acusa de cometer infracciones «leves» de la Ley de Seguridad Ciudadana

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:51

La Guardia Civil de Cantabria ha denunciado al influencer vasco que habilitó un columpio a una altura de «20 metros» en el cargadero de Dícido, en Castro Urdiales, para hacer una serie de acrobacias que después compartió en redes sociales. Lo hizo en una estructura que está siendo rehabilitada y que es considerada Bien de Interés Cultural (BIC) y que, por tanto, está protegida.

En el instituto armado creen que este hombre ha infringido la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que con su actuación habría cometido infracciones «leves». «He montado este columpio desde 20 metros y he sacado mi primer triple», indicaba en el vídeo el usuario de Instagram denominado 'gonskibomb', en alusión a un triple salto mortal que realizó en Dícido. «Vaya, daba un miedo de la hostia y a la vez era lo mas divertido del puto planeta», añadía en el mensaje.

Lo difundió hace un par de semanas, junto a grabaciones en las que se ve al creador de contenido colocar y atar unas cuerdas en el cargadero de mineral, con las que después se columpió e hizo acrobacias hasta lanzarse al Cantábrico. La publicación, que llegó a sumar cerca de 7.500 'likes' (me gusta) de otros usuarios de Instagram, fue borrada después de hacerse eco de la misma los medios de comunicación.

Tras el revuelo generado, el joven pidió disculpas a través de varias historias colgadas en su perfil de Instagram @gonskibomb. Aseguró que «desconocía totalmente que se trataba de un lugar protegido y, de haberlo sabido, no lo habría hecho bajo ningún concepto». «Mi intención no era crear controversia. Simplemente quería mostrar al mundo la realización de un sueño personal», argumentó el joven vasco, que comparte habitualmente su experiencia en los deportes de riesgo y su rutina como monitor de esquí.

«Irresponsabilidad»

«Esta fue una iniciativa nacida desde la inocencia y la ilusión, no desde la intención de transgredir o perjudicar». El influencer señaló entonces que sacaba «una lección muy clara». «Antes de llevar a cabo cualquier acción en un lugar, por más inofensiva que pueda parecer, debo informarme bien sobre dónde estoy y qué normativas lo protegen. Conocer el contexto no solo evita malentendidos y problemas legales, sino que también asegura que mis retos y aventuras se desarrollen siempre con respeto hacia el entorno y el patrimonio», finalizaba.

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, tachó antes de «irresponsabilidad» su forma de actuar y adelantaba que tendría que responder por sus actos «porque está prohibido el acceso a este Bien de Interés Cultural, ya que no ha finalizado su restauración». Aunque se desconoce el día exacto en el que fue grabada la escena, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, recibió el vídeo por parte de un concejal del Ayuntamiento el pasado martes 5 de agosto. Sin dudarlo un segundo, se lo remitió tanto al jefe accidental de la Policía Local de Castro como al sargento de la Guardia Civil para que tuvieran conocimiento de los hechos y practicaran las correspondientes pesquisas, al objeto de identificar al protagonista de la escena e imponerle la sanción pertinente. Finalmente, la Benemérita ha decidido formalizar la denuncia.