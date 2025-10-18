El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manuel Benítez 'El Cordobés' Alberto Ferreras

'El Cordobés', el terremoto

Alberto Fereras

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:02

Comenta

De una resonancia mediática máxima fueron las despedidas y/o conatos de despedida de Manuel Benítez 'El Cordobés', que quedaron en amenaza. En 1967, en ... plenitud de su carrera, no se siente valorado pese a que tiene firmadas más de cien corridas a un precio que nunca nadie había alcanzado, y decide convocar a la prensa para anunciar que tras consultarlo con la almohada la noche anterior, tal cual, había decidido retirarse. Semejante posibilidad que muchos califican de ocurrencia moviliza a todos los medios, y a los principales empresarios que, pese a los honorarios del diestro -nadie olvida que bautizó como 'el kilo' el millón de pesetas-, tiemblan ante la posibilidad de quedarse sin el atractivo del torero del flequillo que llenaba las plazas como nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  3. 3

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  4. 4

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  5. 5 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  6. 6

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  7. 7 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  8. 8 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'El Cordobés', el terremoto

&#039;El Cordobés&#039;, el terremoto