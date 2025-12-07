El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La contundente crítica de una profesora al conocido pediatra Carlos González: «Otro más que añadimos a la lista»

La maestra @cori_entrepetits responde a una de las reflexiones del especialista, quien asegura que «no se conocen ventajas de ir a la guardería»

Marina León

Marina León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:49

Comenta

La profesora de infantil Cori, conocida en redes sociales como @cori_entrepetits, ha respondido a una de las reflexiones del pediatra Carlos González. Durante una entrevista, el conocido especialista y divulgador aseguró que «no se conocen ventajas de ir a la guardería» y que, además de que «a la mayoría de los niños pequeños no les gusta ir», los que van «aprenden las mismas cosas que pueden aprender fuera».

@cori_entrepetits Defendiendo las escuelas infantiles un día más... PD: Me han sorprendido sus declaraciones porque es una persona que habla sobre la infancia con bastante conocimiento, pero creo que aquí se ha equivocado. #escuelainfantil #escuela #infancia ♬ sonido original - Cori. Entrepetits

Este video ha despertado el interés de profesionales y familias, entre ellos el de esta maestra y creadora de contenido. «Otro más que añadimos a la lista de personas que hablan de la escuela sin haber estado nunca en una», indica la docente, sorprendida por las declaraciones del pediatra. «Me preocupa bastante que se afirme públicamente que no hay ventajas en ir a la escuela infantil y sobre todo que a la mayoría de niños no les gusta ir», apunta.

«Él dice que las escuelas infantiles no son necesarias porque un niño no va a dejar de saber los colores y las formas por ir o no ir. Por supuesto que no, porque este no es nuestro objetivo. El aprendizaje en los primeros años de vida no se limita al conocimiento intelectual, es mucho más emocional, práctico y relacional, explica la maestra, en un video de TikTok que acumula cerca de 170.000 reproducciones.

«Si piensas que en las escuela sinfantiles trabajamos el cuadrado, el rectángulo y el círculo, se nota que hace mucho que no entras en una», indica. «Que la sociedad está mal estructurada y que los niños deberían pasar más tiempo con sus familias después de nacer, te lo compro. Estoy de acuerdo. Pero las familias necesitan ir a trabajar para poder comer y necesitan dejar a los niños en algún lugar», agrega. «Pero reducir la educación infantil a una cuestión de necesidad logística, es despreciar su valor pedagógico y social». Por último, la autora de la publicación invita al doctor y a quienes comparten su opinión, «a venir un día a clase observar a los peques mientras, ríen, juegan, aprenden, exploran... y luego me decís si les gusta ir o no».

