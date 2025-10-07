El consejo de un mecánico para que el coche no sufra durante los atascos: «Tienes que desactivar...» El experto lanza una advertencia clave para los conductores que se enfrentan a retenciones prolongadas

Marina León Martes, 7 de octubre 2025, 16:46 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

Los atascos, además de ser un momento de desesperación para todos los conductores, también pueden provocar averías en los vehículos. Para que esto no ocurra, Juan José, mecánico y amante de los coches, tiene la solución. «Cuando estás en un atasco, lo mejor que puedes hacer es desactivar el Start-Stop», asegura el experto. Este mecanismo detiene el motor de forma automática cuando el coche se para momentáneamente, como en semáforos o retenciones. Sin embargo, su uso continuado en atascos puede acarrear consecuencias negativas para algunos componentes mecánicos.

«Puede desgastar y cargarse tanto el motor de arranque como la propia batería, que también la va a ir desgastando. Además te puedes quedar sin aire acondicionado», señala. Otra de las cosas que también sufre mucho, y más aún en los meses de verano, es la temperatura. «Con el motor parado, te quedas sin climatización y el habitáculo se calienta rápidamente», apunta el mecánico. Además, el calor extremo afecta al rendimiento del motor, sobre todo si permanece al ralentí durante periodos prolongados sin ventilación suficiente.

«El juego de embrague es lo que más hace que sufra el coche», afirma. «La clave será que el juego del embrague sea lo más corto posible. Debes evitar mantener pisado el pedal innecesariamente y procurar que el juego de primera y embrague sea lo más breve posible para no comprometer piezas clave del vehículo», añade el experto.

En cuanto a las paradas breves, como en los semáforos, Juan José matiza que no hay una única forma de actuar correctamente. Si la detención dura poco, no habrá problema en mantener la marcha y el embrague pisado. No obstante, si la espera supera los 30 segundos, lo más recomendable es poner punto muerto para reducir el desgaste del sistema de embrague.

Temas

Motor

Audiencias