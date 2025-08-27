El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Ayuntamiento de San Sebastián ha dedidido cerrer el acceso a la isla de Santa Clara por el oleaje. Efe

La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Francia y Euskadi

El 'oleaje ciclónico' provocará olas de hasta 5 metros en Francia y de 2,5 metros en la costa vasca. «No es una situación en absoluto anormal», subrayan desde Euskalmet

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:11

La costa francesa, desde Bretaña hasta Aquitania, se encuentra desde este martes y durante todo el día de hoy en alerta por olas que podrían ... alcanzar los 5 metros de altura. Según precisaba ayer Meteo France, «se generará un oleaje enérgico con olas de 4 a 5 metros en las orillas del Atlántico y en la entrada del Canal de la Mancha, con una subida del nivel del mar que podría provocar sumersiones locales, especialmente durante la pleamar, es decir, por la mañana en Bretaña y por la tarde en Aquitania». Las autoridades galas advirtieron del riesgo de que los bañistas minusvaloraran el peligro al combinarse este fuerte oleaje con el buen tiempo imperante. En el País Vasco, Euskalmet activó para ayer y hoy el aviso amarillo por olas de hasta 2,5 metros, una situación «que probablemente se prolongue a los días 28 y 29», explica Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  5. 5 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  8. 8 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Francia y Euskadi

La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Francia y Euskadi