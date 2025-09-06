Cercanía, buen trato y cariño, la receta para un cambio exitoso

Leire Fernández Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:50 Comenta Compartir

En el País Vasco son muchos los comerciantes que están llegando a su edad de jubilación sin tener relevo generacional para unos negocios que además de ser necesarios para la vida de nuestras calles, son además completamente exitosos. Para facilitar ese relevo, desde el Gobierno vasco cuentan con el programa 'Berriz Enpresa' que, gestionado desde las cámaras de comercio, sirven de enlace entre vendedor y comprador.

A ellos recurrió Puri quien lleva desde marzo al mando de Perfumería Garbi, y ya se ha hecho totalmente al día a día de este comercio de Erandio. Para ayudarla y apoyarla en estos primeros meses cuenta con Garbiñe, la propietaria del establecimiento, quien lleva toda la vida detrás del mostrador. «La perfumería fue de mi madre, que la abrió hace 55 años, luego la tuvimos mi hermana y yo, y por último yo sola. Ahora era el momento de pasar el relevo». Y ahí apareció Puri, clienta habitual, y que se interesó por tomar las riendas del local, toda una referencia en el municipio. «Me enteré de que se traspasaba y lo comenté con Garbiñe que me remitió a la Cámara de Comercio. Allí me ayudaron con todo, desde un plan de viabilidad, estudios de mercado, gestión de las subvenciones... hasta cursos para aprender lo que necesitas para poner en marcha tu propio negocio». A partir de ahí todo era ponerse de acuerdo entre ambas partes para poder hacer el cambio de la mejor manera posible. «Yo estaba trabajando por cuenta ajena, pero necesitaba un cambio y este comercio siempre me había gustado». Así que después de pensarlo mucho, «con familia, trabajo fijo y con una edad que se supone que tienes que tener la vida ya 'resuelta'», Puri se lanzó.

También en el caso de Garbiñe el programa ha sido clave para poder llevar a cabo el traspaso con todas las garantías y los conocimientos necesarios. «Ya conocía el programa Berriz Enpresa del Gobierno vasco por otros compañeros que habían recurrido a él cuando traspasaron sus comercios», comenta. «Me ha sido muy útil en primer lugar a la hora de valorar el negocio. Me hicieron una auditoría y me indicaron cuáles serían los términos justos para ambas partes, qué renta pedir por el local para que fuera rentable... te facilitan todo y son ellos los que se encargan de explicar las condiciones a los interesados», detalla.

Buen feeling

Eso sí, en este tipo de transacciones hay que contemplar también el componente emocional. Y en esto ambas han encajado a la perfección. «Esta perfumería la abrió mi madre hace 55 años y luego la llevamos mi hermana, que se jubiló antes, y yo. Así que tenía mucho interés en que la persona que la cogiera la llevara bien, fuera cercana... nosotras siempre hemos tenido un trato muy cercano con el público y quería que la persona que tomara el testigo mantuviera el espíritu. Y Puri cumple con todo», ratifica Garbiñe.

Puri por su parte se muestra agradecida. «Tenemos muy buen feeling. El primer mes Garbiñe estuvo conmigo para que la transición fuera más fácil, me presentaba a los clientes... Muchos ya me conocían porque soy del pueblo pero tenían que amoldarse a mí y yo a ellos, pero con cariño y poco poco la gente me ha aceptado muy bien». Aún hoy Garbiñe la sigue ayudando con los pedidos y los muestrarios o en fechas puntuales, «me lo ha facilitado todo muchísimo».

Ahora toca mirar al futuro. «Durante el primer año contamos con las ayudas de 'Berriz Enpresa', pero luego toca volar solos y hacer frente a las facturas, que eso es lo más difícil, jaja».

Sección realizada con la colaboración del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco.