El cazador cazado: un búfalo mata a un millonario que buscaba presas en un safari Asher Watkins fue embestido por el animal en Sudáfrica

Bruno Vergara Jueves, 7 de agosto 2025, 17:46

Su apodo da miedo. 'La Muerte Negra'. Un búfalo africano de 1,3 toneladas mató al cazador que quería acabar con él. Ha ocurrido en Sudáfrica, cuando Asher Watkins, un empresario millonario estadounidense de 52 años murió corneado por este animal durante un safari. El hombre buscaba a su presa, pero esta fue su verdugo.

Watkins viajó a Limpopo, en Sudáfrica en busca de este búfalo africano. Lo hizo junto al equipo profesional del equipo de CV Safaris y un guía local. El cazador trató de localizar al animal, aunque sin éxito. Sin embargo, 'La Muerte Negra' sí detectó al grupo. Oculto entre la vegetación, comenzó a correr y cargó contra el hombre a unos 50 kilómetros por hora. Un golpe mortal.

Hans Vermaak, representante de CV Safaris, confirmó la muerte de este multimillonario, que vendía ranchos de hasta 39 millones de dólares. «Con profunda tristeza y corazones pesados confirmamos la muerte trágica de nuestro cliente y amigo Asher Watkins de Estados Unidos», expresó el cazador profesional.

El cazador había viajado desde Estados Unidos con su familia. La madre, un hermano y su padrastro se encontraban en un exclusivo alojamiento del safari cuando recibieron la noticia. «Este es un incidente devastador, y nuestros corazones están con sus seres queridos», agregó la compañía de safaris.

'La Muerte Negra' es uno de los búfalos más grandes. Estos animales pueden alcanzar 1,5 toneladas de peso, 3,3 metros de largo y 1,7 de altura. «Ninguna especie en el planeta tiene una reputación más temible que un búfalo del Cabo (o africano). Responsable de varias muertes y muchas lesiones a cazadores cada año», explican CV Safaris en su página web sobre la peligrosidad de estos animales.