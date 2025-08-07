El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El cazador cazado: un búfalo mata a un millonario que buscaba presas en un safari

Asher Watkins fue embestido por el animal en Sudáfrica

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:46

Su apodo da miedo. 'La Muerte Negra'. Un búfalo africano de 1,3 toneladas mató al cazador que quería acabar con él. Ha ocurrido en Sudáfrica, cuando Asher Watkins, un empresario millonario estadounidense de 52 años murió corneado por este animal durante un safari. El hombre buscaba a su presa, pero esta fue su verdugo.

Watkins viajó a Limpopo, en Sudáfrica en busca de este búfalo africano. Lo hizo junto al equipo profesional del equipo de CV Safaris y un guía local. El cazador trató de localizar al animal, aunque sin éxito. Sin embargo, 'La Muerte Negra' sí detectó al grupo. Oculto entre la vegetación, comenzó a correr y cargó contra el hombre a unos 50 kilómetros por hora. Un golpe mortal.

Hans Vermaak, representante de CV Safaris, confirmó la muerte de este multimillonario, que vendía ranchos de hasta 39 millones de dólares. «Con profunda tristeza y corazones pesados confirmamos la muerte trágica de nuestro cliente y amigo Asher Watkins de Estados Unidos», expresó el cazador profesional.

El cazador había viajado desde Estados Unidos con su familia. La madre, un hermano y su padrastro se encontraban en un exclusivo alojamiento del safari cuando recibieron la noticia. «Este es un incidente devastador, y nuestros corazones están con sus seres queridos», agregó la compañía de safaris.

'La Muerte Negra' es uno de los búfalos más grandes. Estos animales pueden alcanzar 1,5 toneladas de peso, 3,3 metros de largo y 1,7 de altura. «Ninguna especie en el planeta tiene una reputación más temible que un búfalo del Cabo (o africano). Responsable de varias muertes y muchas lesiones a cazadores cada año», explican CV Safaris en su página web sobre la peligrosidad de estos animales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  6. 6

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  7. 7

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  8. 8

    El drama de Unai Egiluz
  9. 9 Los cimarrones ya están engordando en la jaula del mar de Getaria
  10. 10

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cazador cazado: un búfalo mata a un millonario que buscaba presas en un safari

El cazador cazado: un búfalo mata a un millonario que buscaba presas en un safari