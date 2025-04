«La carrera judicial no es elitista, cuesta más tiempo que dinero»

331 personas han solicitado la eutanasia desde que se aprobó la Ley hace cuatro años, 49 en 2024. Sólo 133 fueron aceptadas. ¿Ninguno de los ... afectados a los que se le denegó recurrió a la vía judicial?

- Vendría a nuestro tribunal por ser un asunto de protección de derechos fundamentales y con plazos cortos. Habría que resolverlo rapidísimamente.

- ¿Puede ser una de las decisiones más difíciles para un juez?

- Sí. Pero la normativa es bastante clara, exige que haya una enfermedad crónica con graves limitaciones, aunque está limitada a casos especiales. Se puede discutir desde el punto de vista moral. La clave es si los informes médicos están bien hechos. Supongo que habrá más casos de un familiar que intente evitar la eutanasia que de los propios afectados que lo pidan.

- ¿Cree que el acceso a la carrera judicial es elitista como mantiene el Gobierno, que prepara una reforma para hacer más fácil la oposición?

- Elitista no es. No creo que en las grandes fortunas de España haya muchos miembros de la jurisdicción. No se dedican a pasar una oposición. Es verdad que supone un coste más en tiempo, en años, que otra cosa, porque cuesta menos que un máster. Y eso no se lo puede permitir cualquier persona, pero lo mismo que para una ingeniería. Deberían establecerse políticas de becas a los buenos currículums, y que se les ofrezca un soporte económico para que puedan acceder.

- ¿Cualquiera puede ser juez, entonces?

- Lo que pensamos gran parte de la carrera judicial es que hay que buscar la excelencia, con una formación muy potente, pero eso no significa que tengas que ser de una clase social determinada. Puede funcionar como ascensor social. Para decidir sobre determinados temas, tienes que tener una autoridad moral, que te la da la formación. El ciudadano espera que le toque un juez que sepa de su materia y que vaya a resolver en derecho. Lo mismo que quieres del cirujano que te va a operar.