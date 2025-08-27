El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Avistan delfines mulares en Castro Urdiales

El divulgador, cámara y fotógrafo submarino Enrique Talledo asegura que este tipo de encuentros no son tan inusuales

Rochell De Oro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:06

Vecinos de Castro Urdiales han sido testigos de la presencia de delfines mulares en las cercanías del muelle de Don Luis durante la tarde del martes. Mientras locales y turistas disfrutaban de una tranquila tarde estival, un grupo de estos mamíferos marinos apareció de repente, sorprendiendo a los presentes. Muchos de los testigos no dudaron en inmortalizar el momento y compartirlo a través de las redes sociales, lo que rápidamente generó una gran expectación.

Aunque la mayoría de los observadores se mostró asombrado ante este hecho, tildándolo como una «visita inesperada», el divulgador, cámara y fotógrafo submarino Enrique Talledo, con una amplia experiencia en el mundo marino, asegura que este tipo de avistamientos no son tan inusuales. «De vez en cuando, se dejan ver cerca de costa. Sobretodo todo en el caso de los delfines mulares».

En el video registrado por los testigos, el experto señala que «en el vídeo se les ve claramente cazando». Esta especie, en particular, es conocida por acercarse más a las zonas costeras en busca de alimento, lo que confirma que no estaban simplemente de paso, sino que probablemente estaban aprovechando las aguas cercanas en busca de suministros.

