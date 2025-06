Almudena Ariza defiende su cobertura desde Jerusalén: «No será la presión política lo que me haga callar» La periodista ha respondido a la acusación del que fuera jefe de prensa de Artur Mas

Gabriel Cuesta Martes, 10 de junio 2025, 19:51

«Yo, voy a seguir haciendo mi trabajo: informar con rigor sobre los crímenes de guerra en Gaza y las violaciones de derechos humanos». La periodista Almudena Ariza ha defendido así de tajante su cobertura como corresponsal de RTVE en la franja ante la petición de su despido por parte de Joan Maria Piqué, quien fuera director de Comunicación del expresident Artur Mas (PDeCAT) y actualmente estrecho colaborador de Carles Puigdemont y cercano a Junts. «No será la presión política lo que me haga callar, señor Piqué», le ha dejado claro.

La encargada de dar cobertura al conflicto entre Israel y Palestina ha publicado un alegato en su cuenta de 'X', antes Twitter, después de ser acusada de «tomar partido» por parte de Piqué. «Yo no puedo ser neutral ante la masacre de civiles. Ningún periodista honesto debería serlo. Eso no es activismo, es ética profesional. Informar sobre crímenes y sufrimiento civil es una obligación, no una opción. Y eso es precisamente lo que debe hacer un periodista de servicio público», insistía Ariza, uno de los rotros más valoradas en el ente público.

La corresponsal también da contexto de quién proviene el señalamiento, «un señor con 17 años en Comunicación Política e Institucional y en la primera línea de la política catalana, con peso e influencia». «Da decidido señalarme públicamente y pedir mi relevo, arrobando a mis jefes y al Consejo de RTVE. No será la presión política lo que me haga callar, señor Piqué».

Piqué la había acusado a través de la misma plataforma mencionando al presidente de RTVE, al director de informativos de TVE, y a miembros del Consejo de Administración de la corporación pública. Acusa a Ariza de haber «tomado partido», lo que «incapacita como periodista», a sus ojos, porque no puede ofrecer un relato imparcial. Lo hace a raíz de una publicación que la periodista hizo el pasado 8 de junio para dar contexto sobre el conflicto. El periodista cercano a la órbita de Junts también compartió más mensajes en los que se atacaba a la periodista y otros en los que se ironizaba con el «secuestro» de la Flotilla de la Libertad comparándolo con los israelíes secuestrados por Hamás.

Piqué cuenta ahora con una gestoría (Bassons Consular) y ejerció como jefe de prensa de Artur Mas y asumió posteriormente varios puestos en la Generalitat u organismos dependientes entre 2010 y 2022. El diario Crónica Global relación en octubre de 2024 a Piqué con la comunidad judía en Barcelona. En un acto celebrado en la Gran sinagoga Maimónides de la ciudad condal, el comunicador ejerció como «anfitrión y dircom del templo» y «dirigía el protocolo enfundado en una kippah propia: tenía la estrella de seis puntas bordada».