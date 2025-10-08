El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España

La Unión Europea ha ordenado retirar del mercado un lote de pez espada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:15

La Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria de carácter «grave» por exceso de mercurio en un lote de pez espada procedente de España. El Sistema de Alertas Europeas de Seguridad (RASFF), el organismo que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, ha ordenado retirar el producto afectado del mercado y de los canales de distribución por los riesgos que supone este metal pesado para la salud.

Según el informe publicado por el organismo europeo en su web este pasado 2 de octubre, Italia fue el país que dio la voz de alarma. Los niveles permitidos con respecto al mercurio, muy habitual en pescados como pez espada, salmón o atún rojo, están muy definidos y, el alimento que los supera, se retira de cualquier canal de comercialización con la pertinente notificación a los países miembros.

Como es habitual en estos casos, el RASFF ha comunicado a los ministerios de sanidad de los países miembros la incidencia. El informe de la Unión Europea confirma que el producto afectado ya no está en el mercado. Después de realizarse las pertinentes investigaciones, se comprobó que el lote de pez espada interceptado superaba con creces el límite permitido de este metal que permite el organismo europeo, ya que arrojó un 1,3 mg/kg cuando el máximo es de 1.

Efectos nocivos para la salud

¿Qué efectos tiene el exceso de mercurio en el organismo? El grado de toxicidad del mercurio depende de la forma química en la que se encuentre, pues los compuestos del mercurio son más tóxicos que el propio metal y puede inducir efectos en algunos órganos y sistemas, como el nervioso, los riñones, el hígado y los órganos reproductivos. Se aconseja una especial precaución en el caso de embarazadas y niños.

