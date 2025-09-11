Advierten de una nueva estafa que suplanta a Lidl y ofrece suculentos descuentos y promociones La OCU se ha hecho eco del caso de un afectado que adquirió un sofá por 66 euros pensando que se trataba de la famosa cadena de supermercados

Silvia Osorio Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:35

Ojo con pinchar en un link que nos tiente con una suculenta oferta en Lidl. No es que la famosa cadena de supermercados busque engañar con precios bajos en determinados productos, sino que se trata de una estafa que puede vaciar la cuenta bancaria. El descuento puede salir caro.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha advertido este jueves de un nuevo fraude, en esta ocasión mediante una marca tan conocida como es la del gigante alimentario alemán, que cuenta con numerosos establecimientos en España. Una vez más, los ciberdelincuentes hacen de las suyas, aprovechando los recursos de Internet, al «posicionar» en Google páginas de publicidad maliciosa que dirigen a una web falsa que suplanta la identidad de Lidl.

INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, también ha dado cuenta en su web de este nuevo caso de phising después de que un usuario quien se percató de la trampa: buscaba un sofá, y lo encontró a precios muy competitivos en Lidl. En concreto, a 66 euros. Ante una promoción de esas que no se pueden rechazar y que estaba a punto de llegar a su fin, decidió comprarlo, entrando en la web. Sin embargo, la página en la que realizó la compra no era la oficial de la cadena, sino un portal fraudulento.

Una vez realizada la compra con aparente normalidad, le llamó la atención que el correo de confirmación y seguimiento del pedido que recibió tenía un remitente con una dirección de correo muy extraña, que no le inspiró mucha confianza. Pasados unos días sin recibir el producto, intentó establecer contacto respondiendo a dicho correo, sin recibir respuesta por parte del presunto vendedor.Desde la entidad advierten que hay anuncios falsos de Lidl con productos de todo tipo: eletrodomésticos, infantiles, de jardín...

Recomendaciones

En caso de haber picado, ¿qué hay que hacer? Desde la OCU recomiendan seguir estos pasos:

- Comunicar el robo al banco.

- Bloquear la tarjeta con la que se haya realizado el pago. A

- Denunciar los hechos.

- Reclamar el dinero. «Si se amparan en una posible negligencia, reclama. Las entidades tienen la obligación de revisar y auditar periódicamente los procedimientos, lo que implica, por ejemplo, bloquear operaciones que se salgan del patrón habitual de pagos, disponer de tecnología antiphishing para detectar páginas clonadas o prevenir y detectar ataques mediante la infección por virus de ordenadores u móviles», explican.

Ante estos fraudes que cada vez son más habituales, la organización aconseja mantenerse alerta. Así, conviene revisar la URL y comprobar que se trata de una página oficial, no hacer clic en anuncios de Google o publicidades que salten en redes sociales y que resultan sospechosas. Por ejemplo, en Instagram una página real va acompañada de un 'tick' azul al lado del nombre.