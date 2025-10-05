Más de 600 parejas se dan el 'sí quiero' a la vez El evento, organizado por el gobierno de Paraguay, se convirtió en la mayor boda colectiva de la historia del país

Laura González Domingo, 5 de octubre 2025, 17:05

Hay quien opta por formalizar la relación con su pareja uniéndose en matrimonio con una celebración íntima, sin apenas invitados, otros preparan un auténtico fiestón, con todo lujo de detalles, y luego hay quienes se suman a un macro evento para sellar su amor. Eso último sucedió este sábado en Paraguay, en la mayor boda colectiva celebrada en el país, en la que se dieron el 'sí quiero' más de 1.200 personas. Una ceremonia gratuita, impulsada por el gobierno, que forma parte de la campaña 'Unidos por el amor, protegidos por la ley', y que tuvo que celebrarse en el gran pabellón de deportes de la capital.

Las más de 600 parejas eran diversas, desde jóvenes a veteranos, y algunas con muchos años ya de convivencia a sus espaldas, con hijos e incluso nietos. Todas ellas formalizaron su unión en un acto en el que no faltaron la música y los bailes. La organización corrió a cargo de la propia administración, con el director del Registro del Estado Civil, Maximiliano Ayala, junto al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el alcalde de Asunción, Luis Bello.

Por orden, y con la emoción a flor de piel, todos los novios y novias intercambiaron los aros, y alguno incluso se atrevió a hacer pública su declaración de amor. También intercambiaron regalos, y todos acabaron ocupando la pista del pabellón para bailar juntos un vals, ante la atenta mirada de sus familiares.

«Paraguay es un país conservador, donde los valores tradicionales son muy importantes, y sobre todas las cosas colocar a la familia como fundamento de nuestra sociedad», apuntó el alcalde de la ciudad. Una de las parejas fue la formada por Leyla Barrios y Edgardo Insfrán, de 29 y 30 años. «Es algo súper especial, algo maravilloso. También dan la oportunidad de que no paguemos nada, y lo mejor de eso es que toda la familia puede venir a disfrutar sin problema», afirmaron, después de once años de convivencia y de dos hijos en común. «Esperamos que nuestra relación dure muchos años más».

Problemas económicos

Precisamente el hecho de poder unirse en matrimonio sin coste alguno animó a muchas personas con problemas económicos a dar el paso adelante. Ese fue el caso de Adelcia Acosta y Marcelo Rivero, ambos de 29 años, que llevaban juntos aproximadamente un año. «Teníamos el plan de casarnos, pero no podíamos hacerlo. No tenemos hijos todavía pero muy posiblemente más adelante tendremos dos, tres, cuatro, o los que se pueda», aseguraron.

Esta fue la tercera boda colectiva del año, y las autoridades del país ya han afirmado que habrá muchas más en distintas zonas, después de que se inscribieran unas 3.500 parejas.