Zarautz veta una exposición de 'Txiki' y Otaegi pero pacta un recuerdo conjunto

El Ayuntamiento de Zarautz (PNV-PSE) realizará un acto en memoria del miembro de ETA Juan Paredes Manot 'Txiki', vecino de la localidad, el viernes ... día 26 a las 19.00 horas en el salón de plenos, en vísperas del cincuenta años de su fusilamiento por el régimen franquista junto a su compañero Anjel Otaegi. Un acto consensuado también con EH Bildu y en el que, señalan desde el Consistorio, «se procederá a la lectura de una Declaración Institucional, fruto del trabajo conjunto y del consenso alcanzado entre todos los grupos políticos con representación municipal».

La convocatoria llega después de la polémica surgida tras denegar el Ayuntamiento un local público a las fundaciones Iratzar y Olaso Dorrea para una exposición sobre los dos militantes de ETA con motivo del medio siglo de su muerte a manos de la dictadura. Las razones del consistorio, que han enfadado a los organizadores, son que «la exposición no es compatible con el compromiso de los vascos y las instituciones de construir una memoria democrática compartida en el que todas las víctimas sean reconocidas, sin jerarquías ni apropiaciones políticas».

Entienden que la propuesta de estas fundaciones como Iratzar, de la izquierda abertzale, realizan un «relato parcial que no contribuye a la convivencia ni a la verdad que necesita nuestra sociedad» y defienden, en en este sentido, la ruta seguida por Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Gogora, el Instituto vasco de la Memoria. Los organizadores de la exposición, por el contrario, hablan de «veto político» de PNV y PSE.

El consistorio también argumenta que se omite el «sufrimiento causado por ETA» y que la exposición se arroga a esta organización como la única que combatió el franquismo y la dictadura, entre otras razones. EH Bildu de Zarautz, por su parte, replicó que «no entendemos ni compartimos» la decisión del ayuntamiento.