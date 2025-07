Torre Pacheco, una Babel donde conviven 96 nacionalidades

La historia reciente de Torre Pacheco está marcada por dos hechos interrelacionados. En primer lugar, la puesta en marcha en 1979 del trasvase Tajo-Segura, ... que permitió convertir al regadío decenas de miles de hectáreas dedicadas al secano, impulsando un potente sector agrícola de cítricos, melón y pimiento. Y como consecuencia, la industria fue demandando más mano de obra que, sobre todo a mitad de la década de los 90 y principios de este siglo, llegó del norte de África. Concretamente, del Reino de Marruecos, cuyos súbditos vieron en la bonanza española una vía de escape de la depresión y la represión de los 'años del plomo' de Hassan II.

Así que una localidad que tenía 16.568 habitantes en 1991 pasó a contar con 24.332 solo diez años después (un 47% más). Pero el crecimiento no quedó ahí y el censo fue aumentando cada año, hasta alcanzar los 41.685 vecinos que integran ahora el padrón municipal. De estos, el 31% son extranjeros de 96 nacionalidades distintas, siendo la más numerosa la comunidad marroquí con 6.447 miembros. Sin contar con los hijos e incluso nietos de aquellos que llegaron en los inicios del siglo, de los que la gran mayoría ya constan como españoles. Una Babel en el Campo de Cartagena en la que, a lo largo de tres décadas, no se registraron problemas graves de convivencia. Lo que llevó incluso a los investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas Luis Rodríguez-Calles y Juan Iglesias a destacar el municipio como ejemplo de coexistencia pacífica.

Todo hasta esta semana, cuando la brutal paliza que sufrió Domingo Tomás, un pachequero de 68 años, a manos de un joven magrebí de 19 residente en Barcelona, convirtió las calles en una cacería racista contra la comunidad musulmana, alentada por grupos ultras en las redes sociales y ejecutada por radicales venidos, en su mayoría, de otras partes de España. ¿Qué ha podido pasar para tal espiral de odio y violencia en un municipio tranquilo?

Algunos de los factores que, según la mayoría de expertos, alimentan el rechazo a los extranjeros, como la precariedad económica y la inseguridad, no se sustentan con datos objetivos en Torre Pacheco. El mercado laboral goza de buena salud. En mayo había 18.092 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 12.474 son españoles y 5.345, extranjeros (3.354 africanos). El paro registrado es de 1.386 personas (de las cuales 331 son extranjeros no comunitarios), con una tasa del 7,22%, por debajo de las medias autonómica y nacional. Pero en 2012, cuando el desempleo marcó un récord del 23,51%, no se produjeron conatos de violencia racista.

De otra parte, el sector servicios ha desbancado a la agricultura como principal fuente de empleo. Menudean los comercios y restaurantes regentados por personas de origen magrebí en el centro urbano y, sobre todo, en el barrio de San Antonio, zona cero de los disturbios. Un ejemplo es Hassan, propietario del restaurante Don Kebab , cuyo establecimiento fue atacado por una turba de violentos. Pero la precariedad se ceba especialmente con los inmigrantes pachequeros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son extranjeros más de la mitad (53%) de quienes tienen ingresos por debajo de los 10.000 euros anuales.

Segunda generación

Respecto a la inseguridad ciudadana, que el alcalde, Pedro Ángel Roca (PP), ha señalado como el principal problema, las estadísticas de Interior tampoco reflejan una realidad alarmante pese al repunte del 3,6% de la criminalidad convencional. El dato más preocupante es que, en el primer trimestre de 2025, se produjeron cuatro tentativas de homicidio frente a solo una en el mismo periodo del año anterior, repuntando también los delitos por lesiones, riñas y contra la libertad sexual.

El alcalde relacionó este incremento de la delincuencia con «un colectivo juvenil de esas segundas y terceras generaciones de inmigrantes». No hay datos que avalen la teoría del regidor, ni tampoco se puede saber con exactitud cuánto representa ese colectivo. Sí que se conoce que de los 10.180 bebés nacidos vivos entre 2001 y 2022, 5.899 son de madre española y 2.810, de madre marroquí (el 27%).

Otra de las quejas del alcalde es que el espectacular incremento de la población (un 151% en tres décadas) no ha ido acompañado de un aumento proporcional de los efectivos policiales. El portavoz regional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan García Montalbán, indica que el cuartel de Torre Pacheco pasó en 2008 de ser puesto ordinario a puesto principal, con 50 agentes. Pero la media de efectivos dedicados a patrullar -precisa- es de 15, «a todas luces insuficiente» y con alta movilidad.

Los investigadores Luis Rodríguez-Calles y Juan Iglesias ya advirtieron de que el equilibrio social era complejo. Rodríguez-Calles, doctor en Migraciones Internacionales, tiene claro que lo que más ha influido en Torre Pacheco es «la ruptura del consenso político que existía en torno a la inmigración». Antes, este asunto era cuestión de Estado, pero en los últimos años «han aparecido en toda Europa partidos que centran su discurso en el rechazo al extranjero, algo que ha calado mucho».

En el caso de España, este grupo es Vox, el partido más votado en Torre Pacheco en las generales del 28-A y el 10-N de 2019. El apoyo, en cambio, es más bajo en las municipales. En 2023, fue la tercera fuerza, con cuatro ediles, por encima del PSOE. El PP ha rechazado hasta el momento incluirlos en el Gobierno local, pese a que sumarían mayoría absoluta. Para aprobar los últimos presupuestos municipales, el alcalde se apoyó en los socialistas.