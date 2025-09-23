El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Lo de la ONU

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:04

Los mandatarios de los Estados que participan en la asamblea de la ONU y que han ido apuntándose al reconocimiento de un Estado palestino insisten, ... en su mayoría, en desvincularse de la victoria del relato que están ganando los terroristas de Hamás. La propuesta no es una recompensa para este grupo, insisten para sacudirse la responsabilidad de estar haciendo el juego a quienes no buscan una convivencia sino un sometimiento y la destrucción de Israel. En el fondo, todos saben, desde Reino Unido hasta Australia, que mientras Hamás controle Gaza no habrá paz. Es una conclusión a la que llegó hace tiempo el propio Mahmoud Abbas, primer ministro de la Autoridad Palestina, cuyo partido fue expulsado por la fuerza de la Franja de Gaza cuando los terroristas accedieron al poder. Por eso lleva meses exigiendo a Hamás que libere a los rehenes israelíes que obran en su poder desde hace dos años, acusándolos de ser los responsables de la continuación de la guerra en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  2. 2

    Tres detenidos por la puñalada mortalen el corazón a un joven en Solokoetxe
  3. 3

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  4. 4

    Malos síntomas en el ataque del Athletic
  5. 5

    El PNV se prepara para ir a elecciones generales «en cualquier momento»
  6. 6 Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia
  7. 7

    Un año de la «injusta retención» en Venezuela de los bilbaínos José y Andrés
  8. 8 El cardiólogo José Abellán explica qué ocurre si echas leche al café
  9. 9 El cariñoso mensaje de Adela González a los hermanos propietarios de la pizzería bilbaína Demaio
  10. 10

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lo de la ONU

Lo de la ONU