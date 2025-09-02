Illa prepara la foto definitiva

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:02

El chambelán de Pedro Sánchez, y sin embargo, presidente de la Generalitat, y Carles Puigdemont se verán hoy las caras en Bruselas después de que ... Salvador Illa se haya entrevistado con los antecesores en su cargo, incluido el evasor fiscal confeso, Jordi Pujol. El mero encuentro, tan anómalo dentro de la normalidad que pretende dar La Moncloa a la situación de un prófugo que espera ser amnistiado, supone un guiño a Junts, como gesto de reconocimiento de la conveniencia de la rehabilitación política de Puigdemont mientras la amnistía judicial le tarda en llegar. Como la vía sumarial no acaba de cerrar este capítulo porque la Sala de Apelación del Supremo rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre Puigdemont al considerar que el mal uso de fondos públicos no puede ser perdonado con la excusa del 'procés', es la hora de los gestos políticos. Y del intercambio de favores en plena fase de negociación de los Presupuestos. Mientras Puigdemont confía en que su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional acabe decantando la balanza a su favor, reclama un pase de señales en público. Qué menos, a cambio de su apoyo al inquilino de La Moncloa. Con gestos como el de hoy, el mandatario del Gobierno catalán le reconoce a Puigdemont una amnistía política. A él, que proclamó la independencia de Cataluña, en 2017, durante ocho segundos. Y, de paso, puede sentar las bases para la cita definitiva, la de Pedro Sánchez y Puigdemont.

Espacios grises

