La AVT solicita al Gobierno vasco la retirada de la unidad didáctica sobre ETA que irá a los colegios Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. / E. C. Consideran que «busca la justificación» de la banda terrorista y piden que «ponga el foco en sus víctimas» LORENA GIL Jueves, 18 octubre 2018, 13:03

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) han solicitado este jueves la retirada del programa educativo auspiciado por el Gobierno vasco 'Herenegun!', que se encargará de llevar a los colegios vascos la historia de ETA y sus consecuencias. «Una vez analizado este material», que comenzará a utilizarse en las aulas del País Vasco a partir de abril, la AVT considera que, tanto los vídeos como el cuadernillo del profesor, parten de «un diagnóstico erróneo y manipulado que busca en todo momento la justificación de ETA y el blanqueamiento de su actividad terrorista». «En esta unidad didáctica, se niega en todo momento el carácter terrorista de ETA, primero justificando su existencia como oposición al franquismo, y más tarde relacionando su actuación en todo momento con detenciones, torturas, violencia policial, etcétera», denuncian.

El colectivo de víctimas que lidera Maite Araluce, advierte a través de un comunicado de que «aunque explícitamente no se habla de conflicto, se cuenta la historia de tal manera que implícitamente es fácil extraer que hubo dos bandos y víctimas de ambos lados». Lamentan, en esta línea, que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya labor ha sido impagable para la derrota policial de ETA, tampoco salen bien paradas: en el programa educativo se habla en todo momento de represión policial. Además, se critican abiertamente todos los procedimientos judiciales contra el entorno civil de ETA, negando que ETA era mucho más que unos terroristas que ponían bombas o pegaban tiros», expresan.

La AVT solicita la retirada del material didáctico por considerar que «parte de un diagnóstico de la historia del terrorismo en el País Vasco errónea y manipulada que busca en todo momento, en mayor o menor medida, la justificación de ETA». La asociación pide al Gobierno vasco que elabore un material didáctico en el que, señalan, «se cuente la historia del terrorismo de ETA poniendo el foco en sus víctimas y contextualizándolo en su justa medida con otros acontecimientos relevantes en la historia del País Vasco». «Debe fijarse como idea principal e hilo conductor que no hay y no ha habido justificación alguna del terrorismo de ETA, que no hay conflicto social que avale el recurso a la fuerza y a la vulneración de derechos humanos para conseguir fines políticos, y que finalmente, el Estado de derecho, a través de la aplicación de la ley y de la acción de la justicia, se impuso a los terroristas y derrotó a ETA», apostillan.

«Quieren diluir las responsabilidades criminales de ETA»

En el mismo sentido que la AVT se ha pronunciado también el Colectivo de Víctimas del Terrorismo. COVITE ha acusado hoy al Gobierno vasco de «querer diluir las responsabilidades criminales de ETA» en la unidad didáctica 'Herenegun!'. Critica así «la equidistancia» con la que el material trata el análisis de la violencia ejercida por ETA y de sus consecuencias para la sociedad vasca. «Ofrece una visión sesgada del terrorismo de ETA que alimenta el mito de que surgió como resultado de una supuesta injusticia histórica. Es alarmante que se entremezcle la violencia ejercida por ETA con la represión del franquismo, las denuncias por torturas y la dispersión de los miembros de ETA encarcelados, como si existiera un nexo de unión entre todo ello», censuran.

El colectivo que lidera Consuelo Ordóñez alerta a través de que «se omite deliberadamente» el significado político de las víctimas del terrorismo de ETA. «En el País Vasco no ha habido ningún conflicto, el único agente violento que ha atentado contra la paz y la libertad de los vascos desde el inicio de la Transición es la propia ETA. Si se sustenta la 'teoría del conflicto', se da a entender que todos hemos sido responsables del terror de ETA, y cuando todos somos culpables, nadie lo es. Se impondría una impunidad moral, social y política. La historia del terrorismo de ETA no puede sustentarse en un relato dulcificador de la violencia de ETA y, por tanto, falso», advierten.

COVITE reprocha al Ejecutivo autónomo de «tergiversar la historia reciente del País Vasco creando un amalgama de violencias para atenuar o incluso negar que el eje central que ha marcado la historia de violencia de los últimos cincuenta años en el País Vasco ha sido ETA». «Resulta inquietante que en las unidades didácticas aparezcan el mismo número de testimonios de víctimas de ETA como de exetarras, y que sus testimonios se mezclen con los de los damnificados por abusos policiales, así como de víctimas del franquismo y de la guerra civil», aseguran desde Covite, que señala también que entre los testimonios seleccionados no hay ninguno de familiares de guardias civiles y policías asesinados, que componen el mayor número de víctimas de ETA. «Nos preocupa mucho que el Gobierno Vasco vaya a reescribir la historia para lograr la exculpación histórica de ETA», concluyen.