El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa. EP

Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral

La reforma legal se debate y vota este miércoles en el Congreso: los independentistas mantienen la enmienda a la totalidad

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:34

Los sindicatos han cargado este martes con dureza contra Junts, después de que en la última reunión celebrada este lunes los de Puigdemont trasladaran al ... Ministerio de Trabajo su intención de mantener la enmienda a la totalidad. Quedan 24 horas para que el Congreso debata y vote las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Junts, pero todo apunta a que la reforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz no superará el primer escollo y no podrá ser tramitada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  3. 3

    El agradecimiento de Maialen a un conductor de Bizkaibus: «Tenía miedo y él me tranquilizó»
  4. 4

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  7. 7 La mejor vaca de España es de Sopuerta
  8. 8

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  9. 9 Brasas en el centro de Algorta
  10. 10

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral

Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral