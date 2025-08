Santos Cerdán: «Con lo que me conoce Sánchez yo pensé que tendría clara mi inocencia»

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido ... su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: «No he hecho nada de lo que dice la UCO».

«Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad», ha dicho este martes en una entrevista de 'La Vanguardia', mediante un cuestionario escrito remitido a sus abogados.

Ha afirmado que siente el daño que se le ha hecho al PSOE pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él: «Siento mucho el daño que se le ha hecho al Partido Socialista pero más el que se me ha hecho y se me está haciendo a mí. Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta. Sobre la actitud de Pedro Sánchez contra él cuando se conoció su imputación, Cerdán ha señalado: «Yo soy inocente y confío plenamente en demostrarlo. Las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, pero con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro».

Antxon Alonso

Por otro lado, Santos Cerdán ha afirmado que Antxon Alonso le ayudó en negociaciones y contactos con Bildu y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez: «Sí, en los dos partidos. Así lo confirmó el propio Arnaldo Otegi».

Asimismo, ha explicado por qué firmó un acuerdo como socio del empresario guipuzcoano en Servinabar: «Hay que remontarse al 2015, cuando el PSN tuvo los peores resultados de su historia. Tenía dudas sobre mi continuidad en la política y Antxon me propuso un proyecto pero renuncié al mismo al cabo de pocos días después de hablar con mi familia».