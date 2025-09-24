Sánchez reivindica la inocencia de su mujer y su hermano y evita ir al choque con la justicia

Pedro Sánchez abrió el curso político con una afirmación que provocó la indignación del mundo judicial y las criticas del primer partido de la oposición: « ... Es evidente que hay jueces haciendo política». Este miércoles, sin embargo, después de que la Audiencia provincial de Badajoz confirmara el auto de procesamiento contra su hermano y el juez Juan Carlos Peinado propusiera que su esposa sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, evitó ir al choque. «El tiempo pondrá las cosas en su sitio ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, que es que son inocentes», se limitó a decir.

La, según reconocen en el Gobierno, «inesperada» noticia contra Begoña Gómez, cogió al presidente del Gobierno en Nueva York, donde se encuentra desde el lunes para participar en la semana de alto nivel de la ONU y asistir a la apertura del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General, ante cuyo plenario intervino ayer el Rey. A pesar de que habría tenido ocasión de hacer alguna referencia al asunto, al menos, en una de las citas agendadas durante la mañana -el foro que impulsó el año pasado con otros líderes progresistas como el presidente de Brasil, Lula da Silva, o el chileno, Gabriel Boric para buscar fórmulas que combatan el «extremismo»- no lo hizo hasta las siete de la tarde, hora española, en una rueda de prensa en la Misión española ante la ONU. Y fue comedida.

En sus muy escuetas palabras, Sánchez, incluso mostró confianza en que las cosas se resuelvan bien para su familia. «Y espero cuando eso suceda y la justicia lo dictamine tenga la misma repercusión mediática que esto, reclamó en alusión a las causas abiertas.