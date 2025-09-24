El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el evento de la Alianza HeForShe, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. EP

Sánchez reivindica la inocencia de su mujer y su hermano y evita ir al choque con la justicia

El presidente afirma que «el tiempo pondrá las cosas en su sitio» mientras deja en manos de los ministros la respuesta más crítica contra Peinado por proponer ahora que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Enviada especial. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:02

Pedro Sánchez abrió el curso político con una afirmación que provocó la indignación del mundo judicial y las criticas del primer partido de la oposición: « ... Es evidente que hay jueces haciendo política». Este miércoles, sin embargo, después de que la Audiencia provincial de Badajoz confirmara el auto de procesamiento contra su hermano y el juez Juan Carlos Peinado propusiera que su esposa sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, evitó ir al choque. «El tiempo pondrá las cosas en su sitio ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, que es que son inocentes», se limitó a decir.

