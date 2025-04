Sánchez no descarta «ninguna hipótesis» seis horas después, mientras el CNI sigue la pista del ciberataque El Gobierno moviliza también a los servicios de ciberseguridad, aunque la UE dice no tener indicios de sabotajes o ataques de países o agentes extranjeros

Melchor Sáiz-Pardo Lunes, 28 de abril 2025, 18:41 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

«No tenemos información concluyente. Todavía se están estudiando las causas. No descartamos ninguna hipótesis». Pedro Sánchez, en su intervención pública tras presidir en Moncloa el Consejo de Seguridad Nacional por el apagón de este lunes, no arrojó ninguna luz seis horas después de que comenzara el corte absoluto de suministro. El presidente dijo no querer especular sobre el origen del cese de fluido a la Península Ibérica, aunque se mostró convencido de que se acabará conociendo qué ha causado este 'black out'.

No obstante, en ese Consejo de Seguridad Nacional convocado de urgencia, los servicios secretos, según fuentes cercanas a la reunión, revelaron a los asistentes que, por el momento, ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni los servicios de países aliados tienen información que avale que el corte de luz que ha afectado a más de 53 millones de personas en España y Portugal tenga origen en un ciberataque o un sabotaje convencional.

No obstante, el Ejecutivo movilizó de inmediato a los técnicos del Instituto Nacional de Ciberseguridad ( INCIBE) y del Centro Criptológico Nacional, (CCN), los dos arietes del Estado en la lucha contra los hackers, para tratar de determinar si detrás de la fortísima oscilación de flujo de potencia de redes que provocó la caída del suministro pudiera estar alguna acción encubierta de los piratas patrocinados por Kremlin que vienen atacando a España desde que comenzara la guerra en Ucrania.

Tampoco en la Unión Europea vieron indicios, al menos por el momento, que apunten a la intervención de los servicios de Putin o de otros países 'inamistosos' o agentes enemigos de los 27. La vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, confirmó que no hay «nada» que permita «afirmar» que lo que está detrás del apagón es un boicot o ciberataque o «cualquier cosa intencionada». Antonio Costa, presidente del Consejo de Europa, en la misma línea señaló que, aunque se están buscando las causas, «en este momento no hay indicios de ningún ciberataque».

Desmentidos

En medio de esta confusión y falta de datos oficiales sobre el origen de esta crisis energética, Reuters afirmó en un primer momento que el operador portugués REN (Redes Energéticas Nacionais) sostenía que las interrupciones del suministro eléctrico en Portugal fueron consecuencia de un fallo en la red eléctrica española, relacionado con un raro fenómeno atmosférico. Sin embargo, REN negó tajantemente estas informaciones que apuntaba que estas oscilaciones provocaron fallos de sincronización entre los sistemas eléctricos, lo que derivó en sucesivas perturbaciones en toda la red europea interconectada en un fenómeno conocido como «vibración atmosférica inducida». Unas anomalías que se deben a variaciones extremas de temperatura que provocan oscilaciones en las líneas de muy alta tensión (400 kv).

Por su parte, el gestor de la red eléctrica francesa, RTE, negó que el apagón eléctrico de España y Portugal de este lunes se debiera a un incendio en una línea entre las ciudades de Narbona y Perpiñán.