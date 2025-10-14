El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez, en un momento de su entrevista para la cadena Ser este lunes.

Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»

El presidente del Gobierno sostiene que él mismo ha podido liquidar gastos por esa vía pero insiste en que no hay «ningún indicio» que apunte a una «supuesta financiación irregular»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Lo habían hecho la portavoz del Gobierno y la del PSOE, pero hoy ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha defendido que pagar ... gastos en efectivo a trabajadores o dirigentes de un partido es algo perfectamente normal. que se realiza en todo tipo de instituciones y de empresas. «Lo importante es que sea legal, si es acorde con la ley de financiación de partidos políticos y, en este caso, es así -ha esgrimido- No hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del PSOE».

