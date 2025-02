Sánchez no asistirá al debate de la iniciativa de Junts que lo insta a una cuestión de confianza

El Gobierno ha pasado de resistirse a permitir que la Mesa del Congreso aceptara tramitar la proposición no de ley de Junts que insta a ... Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza a afrontarla -tras lograr que los posconvergentes retocaran su redacción- como un mero trámite sin trascendencia. El jefe del Ejecutivo ni siquiera tiene intención de estar presente durante su debate este martes en el pleno, según confirman fuentes de la Moncloa.

Los socialistas dan por sentado que tanto el PP como Vox votarán a favor de la propuesta, concebida por Carles Puigdemont como un elemento de presión en las negociaciones abiertas con el Gobierno sobre asuntos como la delegación «integral» de las competencias sobre inmigración y otros asuntos acordados hace ya más de un año y aún pendientes de cumplimiento. Pero alegan que lo problemático es perder votaciones que les impidan llevar a cabo sus políticas o actividad legislativa.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordó este viernes en que, como ocurre con todas las proposiciones no de ley, esta no es «vinculante», algo que la propia formación independentista siempre ha asumido. El impacto del texto tendría un carácter más simbólico. Sin los votos de Junts, la legislatura colapsaría. Pero los socialistas no dan muestras de preocupación al respecto.

Bolaños aseguró que «el diálogo es continuo, cada día, cada hora», con el partido de Puigdemont y con el resto de fuerzas. «Estamos hablando continuamente con todos los grupos parlamentarios, como es la labor de un Gobierno como es el nuestro en minoría que necesita acuerdos con todos y con diferentes para que la legislatura avance, para que los derechos avancen y para que nuestra sociedad siga avanzando y siga a la vanguardia, sobre todo, en un contexto internacional como el actual tan inquietante».