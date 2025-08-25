Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios

Horas antes de comparecer en el Senado para dar cuenta de la respuesta de la administración central contra los incendios forestales, la ministra Margarita Robles ... avanzó las líneas maestras de su intervención. Al menos la derivada política de la gestión contra el fuego. La titular de Defensa reprendió a los presidentes populares de las comunidades autónomas afectadas de «no asumir sus obligaciones» para prevenirlos, al tiempo que les ha reclamado «responsabilidad» y ha apelado a sus conciencias ante las críticas al Gobierno por la falta de medios.

Una refriega partidista que tuvo su punto culminante la semana psada con las palabras de Elías Bendodo, coordinador general del PP, contra la máxima responsable de Protección Civil y Emergencia, Virginia Barcones, a quien calificó de «pirómana» por poner dudar la petición objetiva de ayuda que hicieron los gobiernos de Galicia o Castilla y León.

Robles, quien comparece este martes en la Cámara Alta, ha avanzado que pondrá de manifiesto la labor de las Fuerzas Armadas para luchar contra el fuego, pero también dirá «lo que no se ha hecho». «Las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos», ha criticado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación desde la Base de El Goloso, en Madrid.

A renglón seguido, la titular de Defensa, que ha rechazado «entrar en polémicas y debates», ha pedido a los dirigentes autonómicos del PP «responsabilidad» y ha apelado a sus conciencias a la hora de ejercer su labor de oposición, porque «ellos saben perfectamente cómo se ha trabajado desde el primer momento».

«Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos, que saben la verdad, por favor, que sean valientes y que lo digan», ha indicado Robles, que ha apuntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como influencia para que los barones no reconozcan la labor del Gobierno. «Yo pido que en la política haya honestidad y que no se falte a la verdad», ha subrayado.

«Pocas palabras de agradecimiento»

En todo caso, ha garantizado que ella sí alabará la labor de las Fuerzas Armadas en la extinción de incendios, «con mucho honor, mucho orgullo y mucho agradecimiento». «Han estado desde el minuto uno y los presidentes autonómicos lo saben, han estado a la altura desde el primer momento», ha agregado. «Yo he oído muy pocas palabras de agradecimiento de los dirigentes del PP», ha rematado.

Por otro lado, la titular de la cartera de Defensa ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los Ejércitos continuarán luchando contra el fuego y ayudando a la población «el tiempo que sea necesario». «No se va a escatimar ningún esfuerzo, como no se ha escatimado desde el 2 de agosto», se ha comprometido. Más de 1.250 efectivos de la UME y otros 850 uniformados de otras unidades de los tres ejércitos están movilizados en la actualidad.