Robles visita este lunes la Brigada 'Guadarrama' para condecorar a militares por las labores de apoyo durante la dana en Valencia. EFE

Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios

La titular de Defensa, que este martes comparecerá en el Senado, afirma que los presidentes populares «saben cómo se ha trabajado desde el primer momento» y denuncia «muchísimos casos» de inoperancia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:56

Horas antes de comparecer en el Senado para dar cuenta de la respuesta de la administración central contra los incendios forestales, la ministra Margarita Robles ... avanzó las líneas maestras de su intervención. Al menos la derivada política de la gestión contra el fuego. La titular de Defensa reprendió a los presidentes populares de las comunidades autónomas afectadas de «no asumir sus obligaciones» para prevenirlos, al tiempo que les ha reclamado «responsabilidad» y ha apelado a sus conciencias ante las críticas al Gobierno por la falta de medios.

