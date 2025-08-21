El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración de la calle de Sallent de Gállego. EFE

Recuerdan con una calle en Sallent a los guardias civiles asesinados por ETA

Inauguran una calle en la localidad oscense con el nombre de los dos agentes fallecidos al estallar una bomba el 20 de agosto de 2000

E. C.

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:16

Vecinos, familiares y cargos políticos recordaron ayer en la localidad oscense de Sallent de Gállego a Irene Fernández y José Ángel de Jesús, los dos guardias civiles a los que ETA mató el 20 de agosto de 2000 al colocar una bomba bajo el vehículo en el que iban a patrullar. El acto principal consistió en la inauguración de una calle con el nombre de los dos agentes asesinados. En la placa están incluidas sus fotografías.

Al homenaje también asistieron mandos de la Guardia Civil, así como representantes de la Gendarmería francesa. Todos ellos arroparon a la madre de Irene y a los padres y hermana de José Ángel durante una emotiva jornada en la que también se ofició una misa en su recuerdo y a la que, entre otros, asistió el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, por su parte, incidió a través de las redes sociales en la necesidad de «mantener viva» la memoria de ambos agentes y de todas las víctimas del terrorismo como un «deber moral» para la ciudadanía.

El padre de José Ángel de Jesús, que tomó la palabra para agradecer el gesto del Ayuntamiento, recordaba el lunes en EL CORREO cómo durante dos décadas fue capaz de llenar un autobús que cada agosto se desplazaba desde Toledo, de donde es originaria la familia, hasta Huesca para homenajear a su hijo.

Por este atentado fueron condenados Xabier García Gaztelu, 'Txapote'; Asier Arzalluz, Aitor Aguirrebarrena y José Ignacio Guridi.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  5. 5

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  6. 6

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  7. 7

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  8. 8

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  9. 9 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Recuerdan con una calle en Sallent a los guardias civiles asesinados por ETA

Recuerdan con una calle en Sallent a los guardias civiles asesinados por ETA