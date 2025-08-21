Recuerdan con una calle en Sallent a los guardias civiles asesinados por ETA Inauguran una calle en la localidad oscense con el nombre de los dos agentes fallecidos al estallar una bomba el 20 de agosto de 2000

Vecinos, familiares y cargos políticos recordaron ayer en la localidad oscense de Sallent de Gállego a Irene Fernández y José Ángel de Jesús, los dos guardias civiles a los que ETA mató el 20 de agosto de 2000 al colocar una bomba bajo el vehículo en el que iban a patrullar. El acto principal consistió en la inauguración de una calle con el nombre de los dos agentes asesinados. En la placa están incluidas sus fotografías.

Al homenaje también asistieron mandos de la Guardia Civil, así como representantes de la Gendarmería francesa. Todos ellos arroparon a la madre de Irene y a los padres y hermana de José Ángel durante una emotiva jornada en la que también se ofició una misa en su recuerdo y a la que, entre otros, asistió el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, por su parte, incidió a través de las redes sociales en la necesidad de «mantener viva» la memoria de ambos agentes y de todas las víctimas del terrorismo como un «deber moral» para la ciudadanía.

El padre de José Ángel de Jesús, que tomó la palabra para agradecer el gesto del Ayuntamiento, recordaba el lunes en EL CORREO cómo durante dos décadas fue capaz de llenar un autobús que cada agosto se desplazaba desde Toledo, de donde es originaria la familia, hasta Huesca para homenajear a su hijo.

Por este atentado fueron condenados Xabier García Gaztelu, 'Txapote'; Asier Arzalluz, Aitor Aguirrebarrena y José Ignacio Guridi.