Premian a la delegada del Gobierno en el Memorial: «Esto es para todas las víctimas»

La Asociación Víctimas del Terrorismo por la Paz, Vitepaz, ha entregado este miércoles sus galardones anuales. En el acto, celebrado en el Centro Memorial de Vitoria, ha sido galardonados la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, la consejera vasca Nerea Melgosa, el general jefe la Guardia Civil en el País Vasco, José Antonio Mingorance y a la comisaria jefa de Álava de la Policía Nacional, María Teresa Herraez.

Es el sexto año consecutivo en que Vitepaz entrega estos reconocimientos a quienes se han distinguido por su apoyo a los damnificados del terrorismo. Tras un minuto de silencio el presidente de Vitepaz, Alfonso Sánchez, les ha entregado la Gran Cruz de la Lealtad a las Víctimas del Terrorismo en un acto donde también se ha reconocido la labor de Monserrat Torija, directora de Víctimas del Ministerio del Interior, Ignacio del Olmo, jefe superior de Policía en Murcia, Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, el cabo de la Guardia Civil Txema Serna, Juan Francisco Benito, presidente de la FVT, y el historiador del Memorial Gaizka Fernández Soldevilla.

Según ha aclarado Alfonso Sánchez, Melgosa ha sido premiada por «su buena gestión durante los cuatro años al frente del área de víctimas» en la legislatura anterior. Melgosa ha agradecido el galardón y ha tenido que ausentarse para acudir a una comisión por sus responsabilidades actuales en el Ejecutivo. A Marisol Gamendia le agradeció «su cercanía y su trabajo» con las víctimas.

Garmendia agradeció «este reconocimiento inmerecido que me hace estar muy emocionada» y se lo ha dedicado «a todas las víctimas». La delegada del Gobierno ha abogado por «la memoria y la convivencia» y ha recordado que «ya no nos matan ni extorsionan por ser no nacionalistas, por ser jueces, periodistas o policías pero quedan familias por acompañar».

Garmendia también ha pedido «reconocer el dolor causado por la banda y por la izquierda abertzale que les apoyó y todavía no ha reconocido que ETA era solo una banda terrorista». También ha reclamado «vacunar» a los jóvenes contra el oigor dio y defendió que «hubo vascos comprometidos que levantaron la voz con dignidad».

A Francisco Zaragoza, el presidente de Vitepaz le agradeció «su lealtad» y a Txema Serrna «tus servicios a Euskadi, a España y a las víctimas del terrorismo». A José Antonio Mingorance le agradeció »traer paz, convivencia y color a esta Guardia Civil que ha desfilado en Vitoria«. El general ha recordado que «el premio lo recibo yo pero son muchos los que han dejado mucho para que lleguemos a esta situación y este reconocimiento lo es para todos los guardias aquí, en esta comunidad, donde murieron más de 150 a manos de ETA».

De Montserrat Torija destacó que «trabajaba con corazón y con mucho conocimiento». Ella agradeció «este galardón en un acto tan emotivo» y ha destacado que «los que sufrieron tanto han sabido dar lo mejor de sí mismos». Ignacio del Olmo, por su parte, ha reivindicado la palabra «memoria» y ha expresado su «admiración» por los que sufrieron el terrorismo. María Teresa Herraez ha reconocido que «renuncié a muchas cosas de mi vida para luchar contra el terrorismo en Gipuzkoa, pero estoy muy orgullosa de ello». Benito reivindicó ser reconocido «como afectado más que como víctima».