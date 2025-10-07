El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Pradales reclama ante Sánchez el «cumplimiento» de los acuerdos sobre el estatuto

Aprovecha la visita del presidente del Gobierno a Vitoria para recordarle que hacer efectivo lo acordado «marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 7 de octubre 2025, 14:22

Comenta

El lehendakari y el presidente del Gobierno no se veían cara a cara, al menos de manera oficial, desde el mes de agosto. Así que ... había interés en observar el encuentro que este martes iban a tener en Vitoria con motivo de la Cumbre de Gobierno Abierto organizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ha ocurrido durante la sesión de apertura de las jornadas. Tras los discursos oficiales, le ha tocado el turno a Imanol Pradales, que ha aprovechado su turno de palabra y la presencia a pocos metros de Pedro Sánchez para lanzarle un par de mensajes. Unos 'recaditos', como ha resumido uno de los asistentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  6. 6

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  7. 7 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales reclama ante Sánchez el «cumplimiento» de los acuerdos sobre el estatuto

Pradales reclama ante Sánchez el «cumplimiento» de los acuerdos sobre el estatuto