Pradales reclama ante Sánchez el «cumplimiento» de los acuerdos sobre el estatuto

El lehendakari y el presidente del Gobierno no se veían cara a cara, al menos de manera oficial, desde el mes de agosto. Así que ... había interés en observar el encuentro que este martes iban a tener en Vitoria con motivo de la Cumbre de Gobierno Abierto organizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ha ocurrido durante la sesión de apertura de las jornadas. Tras los discursos oficiales, le ha tocado el turno a Imanol Pradales, que ha aprovechado su turno de palabra y la presencia a pocos metros de Pedro Sánchez para lanzarle un par de mensajes. Unos 'recaditos', como ha resumido uno de los asistentes.

El lehendakari ha hablado de la importancia de reforzar la «confianza en las instituciones y en el sistema democrático», tan amenazadas ahora por el populismo y nuevos movimientos políticos asentados en los extremos ideológicos. Para luchar contra la «desafección y responder a las demandas de sociedades cada vez más exigentes», Pradales ha pedido «más ejemplaridad» en la clase política para construir una «cultura democrática a través del diálogo permanente» que busque el «consenso y la colaboración entre diferentes». El lehendakari ha puesto en valor los «acuerdos entre diferentes» pero -y ahí ha llegado el primer 'recadito'-, ha hace falta «plasmar» esos pactos. «Algo tan sencillo como cumplir con los compromisos adoptados marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza: entre partidos, entre instituciones, y entre éstas y la ciudadanía».

Traducido: que el Gobierno central debe 'ponerse las pilas' para cumplir con su compromiso de completar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika antes de final de año. Se da por hecho que ese objetivo no se cumplirá, pero en el Ejecutivo vasco quieren, al menos, tener la certeza que en La Moncloa están trabajando para que a corto-medio plazo sean una realidad.

El segundo mensaje del lehendakari ha sido más directo. Ha vuelto a reclamar la presencia del Gobierno vasco «en las mesas donde se toman las decisiones en Europa, y seguir construyendo nuevas alianzas con quienes comparten nuestros valores». «Los gobiernos subestatales y locales desempeñamos, junto a la comunidad y los distintos agentes, un rol esencial en la defensa y la mejora de la democracia», ha argumentado Pradales. «Somos los que estamos en primera línea abordando retos como la migración, el cambio climático, la reindustrialización, la desigualdad, la seguridad o la vivienda», ha añadido.

«Es una cuestión no solo de justicia, sino también de aplicación del principio de subsidiariedad recogido en los tratados europeos, de modo que gobiernos como el de Euskadi dispongamos de mayores capacidades políticas para afrontar retos globales», ha afirmado.