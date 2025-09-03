El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pradales, con Sánchez en la reunión de la Comisión Bilateral Permanente en julio. EP

Pradales espera «un gesto» de Sánchez en septiembre y le exige «voluntad política» para cumplir los acuerdos

El lehendakari insiste en que el Gobierno vasco ya «ha hecho sus deberes» al preparar la documentación sobre los traspasos pendientes que enviará a Moncloa en el plazo de un mes

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:01

Todo es cuestión de «voluntad política». Esa es la impresión del lehendakari Imanol Pradales sobre el futuro de los acuerdos que el Gobierno vasco y ... el PNV tienen firmados con Pedro Sánchez, singularmente el calendario para completar el Estatuto de Gernika antes de final de año que se pactó en la Comisión Mixta de noviembre de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  6. 6

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo
  7. 7

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  10. 10

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales espera «un gesto» de Sánchez en septiembre y le exige «voluntad política» para cumplir los acuerdos

Pradales espera «un gesto» de Sánchez en septiembre y le exige «voluntad política» para cumplir los acuerdos