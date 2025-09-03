Pradales espera «un gesto» de Sánchez en septiembre y le exige «voluntad política» para cumplir los acuerdos

Todo es cuestión de «voluntad política». Esa es la impresión del lehendakari Imanol Pradales sobre el futuro de los acuerdos que el Gobierno vasco y ... el PNV tienen firmados con Pedro Sánchez, singularmente el calendario para completar el Estatuto de Gernika antes de final de año que se pactó en la Comisión Mixta de noviembre de 2024.

Ante las evidentes dificultades para cerrar todos los traspasos pendientes en el plazo de cuatro meses, el jefe del Ejecutivo vasco ha insistido hoy en la estrategia que ya avanzó este martes la consejera de Autogobierno María Ubarretxena, la de presionar a Madrid con el envío, en el plazo de un mes, de las propuestas del Gobierno vasco para completar todas las transferencias pendientes, incluida la más simbólica y también la más compleja, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. «Por nuestra parte ya hemos hecho los deberes. Vamos a hacer todo lo necesario y más para lograr acuerdos», ha subrayado Pradales en una entrevista en Euskadi Irratia.

La semana pasada en el arranque de curso en Miramar, Pradales ya avanzó que no dudaría en «atornillarse» a la mesa de negociación en Madrid y hasta bromeó con que la propia consejera Ubarretxena alquilase un piso en la capital para acelerar los trabajos. La titular de Autogobierno avanzó este martes que tiene previsto viajar a Madrid la semana próxima y la siguiente para entrevistarse con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y con los técnicos del Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz, especialmente reacios a 'soltar' las prestaciones del paro, el 'trofeo' que el lehendakari esperaba haberse traído a Euskadi en la reunión de la Comisión Bilateral Permanente de julio pasado. Pero la negativa de Sumar lo impidió.

En ese contexto, el lehendakari ha insistido hoy en exigir «voluntad política» tanto a la plataforma de Díaz como al PSOE, al tiempo que recalcaba que su Ejecutivo ya ha puesto toda la carne en el asador y que la pelota está en el tejado de Moncloa. «La voluntad política también es necesaria por las otras partes, y digo partes porque en el Gobierno de España hay dos partidos y es necesaria la voluntad política de ambos. Ambos deben hacer los deberes y por eso le dije al presidente Pedro Sánchez que debía poner orden en su casa», ha abundado.

En ese sentido, Pradales ha considerado que septiembre es un mes «muy importante» que marcará «lo que suceda en los próximos», por lo que ha reclamado a Sánchez «un gesto político importante» a lo largo de este mes, en el que se pondrán sober la mesa no solo las ayudas por desempleo sino también la gestión de los aeropuertos. A partir de ahí, ha dicho, «presionaremos políticamente y utilizaremos todas nuestras herramientas para hacer cumplir el acuerdo que tenemos». «No contemplo otro escenario porque los acuerdos se firman para cumplirlos», ha incidido.

«Oportunidad política»

La presión política a la que se refiere Pradales se enmarcará, de hecho, en la inminente negociación presupuestaria de Sánchez con sus socios, toda vez que el Gobierno ya ha publicado en el BOE la orden ministerial que pone en marcha la maquinaria para presentar las Cuentas de 2026. El lehendakari ha reconocido que «no es nada sencillo» unir a Podemos, Junts, ERC, PNV y Bildu en torno a un mismo proyecto presupuestario, pero ha considerado que sólo el hecho de presentarlo e «intentar» sacarlo adelante «ya es importante» porque da aire y tiempo al presidente del Gobierno para seguir adelante con la legislatura, al menos unos meses más.

«Así veo que hay una oportunidad política para darle esa duración a la legislatura en España, porque, de lo contrario, la incertidumbre política puede comerse en cualquier momento la legislatura y traer elecciones», ha advertido. En todo caso, para Pradales sería «bueno» que las Cuentas se aprueben y ha pedido a Sánchez «un esfuerzo sincero» para lograrlo. A su juicio, la alternativa -un acuerdo «entre PP y Vox»- traería a Euskadi «un escenario oscuro».