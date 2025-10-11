El PP vasco emula a Ayuso y se lanza a por el voto latino

Isabel Díaz Ayuso lo ha tenido claro desde hace muchos años. La inmigración hispanoamericana que en la última década se ha asentado en Madrid supone ... un caladero muy notable de votos sobre el que asentar su mayoría absoluta en la Asamblea regional. De ahí sus continuos esfuerzos por mostrarse cercana a esta comunidad, más allá de sus afinidades ideológicas con la oposición venezolana, que con la llegada del 12 de octubre adquiere especial notoriedad. Según los datos publicados, en los últimos tres años ha destinado 7,5 millones de euros en organizar actos alrededor de esta fecha con los conciertos de Carlos Vives, Manuel Turizo y Gloria Estefan como platos fuertes.

Esta estrategia, también impulsada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, es la que ahora quiere empezar a replicar, a menor escala, el PP vasco en Euskadi. Los de Javier de Andrés son conscientes de que aquí también hay una considerable comunidad hispanoamericana que cada vez tiene más peso en el censo electoral y, por lo tanto, en los resultados de los comicios. De ahí que este domingo hayan organizado en Bilbao un acto con motivo del Día de la Hispanidad con asociaciones de Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Cuba, Perú, Bolivia, Paraguay y El Salvador.

LOS DATOS 97.669 residentes en Euskadi, a fecha de 2024, habían adquirido la nacionalidad española o la tenían de origen por razones familiares u otras causas, según el Eustat. En total, en el País Vasco había 217.489 personas con nacionalidad extranjera, el 9,9% de la población total.

67% de ellos –es decir, 65.438– proceden del continente americano, siendo Colombia (21,9%), Bolivia (12,2%) y Ecuador (11%) los tres países más representados. Todos ellos pueden votar en cualquier convocatoria electoral. Además, los poseedores de pasaporte chileno, boliviano, colombiano, ecuatoriano y paraguayo pueden hacerlo en las municipales.

Bajo el lema 'Mil Culturas, un solo abrazo', la plana mayor de los populares vascos, encabezada por Javier de Andrés, compartirá en el parque de Doña Casilda con representantes de esas agrupaciones y entre exhibiciones de danzas, gastronomía y artesanía. «Es la mejor fecha para juntarnos y celebrar todo lo que nos une, desde el idioma, a la cultura o las costumbres», expone Esther Martínez, secretaria general del PP vasco y líder del partido en Bilbao.

Según los últimos datos del Eustat, en Euskadi residían el año pasado 217.489 personas con nacionalidad extranjera, lo que supone que uno de cada diez vascos. Y de ellos, 100.000 procedían de países americanos. Es cierto, que no todos tienen derecho a voto. Sólo los que adquieren la nacionalidad española pueden participar en todos los comicios, que en el caso de los inmigrantes de origen americano se sitúa en torno a las 65.000 personas. Es decir, 65.000 sufragios y cada vez más, según confirman los datos demográficos.

De ahí el interés del PP vasco de estrechar lazos con este colectivo, «trabajar con ellos y conocer de primera mano sus necesidades». En el partido defienden que desde hace años mantienen contactos previos con ellos, con foros específicos sobre juventud o empleo. Pero es ahora, con el acto de en Bilbao, cuando van un paso más allá y organizan un evento público de mayor formato que «pretende ser el primero de muchos otros que vendrán después».

La gran pregunta es si esa población inmigrante se identificará con las ideas y la línea política del PP. En el partido lo tienen claro: «Por supuesto». «Compartimos unos mismos valores que nos identifican: libertad, fraternidad, tolerancia, democracia, liberalismo», coinciden varios dirigentes de la formación conservadora.

El PP nacional presentó hace escasas semanas su propuesta para inmigración que planteaba un visado por puntos para asegurar un mejor control de la entrada de inmigrantes en España. En él se valorarían el idioma, las costumbres, la capacidad de integración, la formación, la experiencia, la edad, la capacidad de ocupar las vacantes y los vínculos previos con el país. Una iniciativa, según se analizó entonces, encaminada a priorizar la llegada de personas desde el continente americano frente al africano. «Tenemos muchos lazos comunes con Hispanoamérica. Y sabemos que ellos también están a favor, como planteamos nosotros, de una inmigración ordenada, legal y libre de mafias», explica Esther Martínez.

Parlamentaria colombiana

Además, en el PP vasco saben que un número creciente de inmigrantes de origen americano se han labrado un proyecto laboral que les ha llevado a ser autónomos o crear pequeñas empresas, lo que les acerca «aún más» a sus postulados en materia tributaria, por ejemplo.

El PP no es el primer partido vasco que ha visto en la población inmigrante una opción de tener nuevos simpatizantes. En mayor o menor medida, todos han acometido iniciativas similares. Tal vez el caso más paradigmático sea EH Bildu, que desde hace años ha incorporado a representantes de este colectivo en sus listas electorales. Y de hecho, en estos momentos cuenta con una parlamentaria de origen colombiano (Diana Urrea), al igual que su concejala en Bilbao Luz Angélica Orozco.