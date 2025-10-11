El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Isabel Díaz Ayuso junto a Gloria Estefan, en el concierto que se celebró la semana pasada en Madrid EFE

El PP vasco emula a Ayuso y se lanza a por el voto latino

Los populares organizan este domingo en Bilbao una fiesta por el Día de la Hispanidad para atraer a los inmigrantes de origen americano

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:31

Isabel Díaz Ayuso lo ha tenido claro desde hace muchos años. La inmigración hispanoamericana que en la última década se ha asentado en Madrid supone ... un caladero muy notable de votos sobre el que asentar su mayoría absoluta en la Asamblea regional. De ahí sus continuos esfuerzos por mostrarse cercana a esta comunidad, más allá de sus afinidades ideológicas con la oposición venezolana, que con la llegada del 12 de octubre adquiere especial notoriedad. Según los datos publicados, en los últimos tres años ha destinado 7,5 millones de euros en organizar actos alrededor de esta fecha con los conciertos de Carlos Vives, Manuel Turizo y Gloria Estefan como platos fuertes.

