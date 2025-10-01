El PP se enreda otra vez con una iniciativa de Vox sobre el aborto

«Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización ... por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado». Éste es el listado de los supuestos riesgos que puede sufrir una mujer que se enfrenta a un aborto voluntario. Forman parte de un «síndrome» –no avalado por ningún estudio científico– sobre el que a partir de ahora serán obligatoriamente informadas las gestantes que quieran interrumpir su embarazo en un centro dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Así lo aprobó este pasado martes el Pleno de la capital en una iniciativa presentada por Vox a la que se sumó el PP para sorpresa del grupo proponente y del resto de formaciones, PSOE y Más Madrid, que votaron en contra. De nuevo, los populares se veían obligados a tomar posición en un tema en el que no están cómodos arrastrados por Vox, partido al alza en todas las encuestas a costa de los populares.

El PP de Feijóo había evitado hasta ahora entrar en el (para él) pantanoso debate del aborto. De hecho, lo dejó fuera de la ponencia política del congreso nacional que celebró en Madrid en julio. En el seno del partido son conscientes de que es una materia que puede levantar indeseados debates internos ahora que toda la maquinaria de Génova está centrada en desgastar lo máximo posible al Gobierno de Pedro Sánchez para forzar cuanto antes unas elecciones.

De ahí la sorpresa que ha causado al paso adelante dado por el PP de Madrid al sumarse a la moción de Vox, que más allá de su literalidad abiertamente 'antiaborto', buscaba situar a los populares en una posición incómoda a ojos de la parte del electorado más fronteriza entre ambas formaciones. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha tratado este miércoles de justificar el sentido del voto de su grupo al asegurar que lo aprobado es simplemente «dar información a las mujeres sobre las consecuencias que se pueden derivar de una intervención quirúrgica, como el aborto». «La mejor protección de los derechos de las mujeres también implica que tengan información acerca de los efectos que se puedan derivar de la práctica de un aborto. Entendemos que las mujeres tienen la madurez suficiente para tener toda la información y tomar libremente una decisión», reflexionó.

Pero al mismo tiempo, el primer edil trató de hacer juegos de malabares dialécticos para dejar claro que, pase a haber votado lo mismo, su partido no se parece en nada a Vox. «No nos identificamos con parte del discurso de Vox y lo que dijo la concejala (que defendió la iniciativa). El PP tiene una posición definida en este asunto», señaló sin aclarar cuál es.

Latido fetal

En esta ocasión, Génova ha optado por respaldar al PP madrileño y evitar cualquier tipo de desautorización que genere aún más ruido mediático. La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, ha asegurado que la «información nunca es un problema». «Quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas», ha defendido, al tiempo que ha dejado caer que toda esta polémica es responsabilidad de La Moncloa, que ha dado «órdenes» de «lanzar una nueva ardilla para que no se hable de todos los temas de corrupción y de su incompetencia, negligencia y mentiras».

No es la primera vez que Feijóo se enfrenta a una 'tormenta' interna por culpa de un posicionamiento sobre el aborto de algún barón regional. En enero de 2023 decidió echar atrás el acuerdo que su partido había alcanzado en Castilla y León con Vox –con el que formaba gobierno– para obligar a las mujeres que querían interrumpir su embarazo a que escucharan el latido del feto y se sometieran a una ecografía 4D.