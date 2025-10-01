El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ayer en un acto en Málaga. EP

El PP se enreda otra vez con una iniciativa de Vox sobre el aborto

Aprueba en el Ayuntamiento de Madrid una propuesta de los de Abascal para informar a las gestantes de un supuesto síndrome que sufrirían si interrumpen su embarazo

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:30

«Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización ... por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado». Éste es el listado de los supuestos riesgos que puede sufrir una mujer que se enfrenta a un aborto voluntario. Forman parte de un «síndrome» –no avalado por ningún estudio científico– sobre el que a partir de ahora serán obligatoriamente informadas las gestantes que quieran interrumpir su embarazo en un centro dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  3. 3

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  4. 4

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  5. 5 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  6. 6 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  7. 7

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  10. 10

    El Gobierno vasco reconoce que «muchos de los que usan armas blancas en Euskadi son extranjeros sin arraigo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP se enreda otra vez con una iniciativa de Vox sobre el aborto

El PP se enreda otra vez con una iniciativa de Vox sobre el aborto