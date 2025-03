El PP dice que la izquierda en Euskadi está «sobredimensionada» y lastra la economía

«La sociedad nos ha conducido a un sobredimensionamiento de la izquierda en Euskadi que se nota en la realidad económica. Se están perdiendo oportunidades ... y peso político y económico». Esta es la radiografía que ha compartido este sábado el presidente del PP vasco. Javier De Andrés ha participado en una mesa redonda que, bajo el título 'La evolución ideológica de Euskadi: izquierda-derecha', ha reunido a José Manuel León Ranero, Eugenio Ibarzabal y Rafael Leonisio.

El líder popular ha intervenido tras la jornada y ha recordado que, según ha expuesto Leonisio, la sociedad vasca es la que más a la izquierda se autopercibe de toda Europa. «Es un dato realmente relevante», ha señalado De Andrés, que ha tratado de explicar las razones tras el «cambio impresionante» de una sociedad que «hace un siglo era tradicional y conservadora».

A su juicio, esta metamorfosis hunde sus raíces en el franquismo. «El tradicionalismo vasco se sintió muy defraudado» con los estamentos de una dictadura «antiliberal, que nada tenía que ver con el pensamiento del centro derecha español en ese momento». Según su diagnóstico, el terrorismo también tuvo gran influencia. «Durante 40 años, ETA estigmatizó no sólo todo lo que no fuera nacionalista, sino también todo lo que no estuviera a favor de un modelo social de izquierda». En su opinión, «el PNV también padeció esta situación que no permitía que se vieran las expresiones favorables al empresario, y a la libertad individual».

Todos ello ha conducido a que hoy en día «la iniciativa privada y la colaboración entre lo público y lo privado no tengan respaldo». Respecto al PNV, De Andrés ha añadido que «ha tenido siempre como socio al PSE» y lamentó que «nunca ha dado poder a la derecha».

Así ha llegado el líder popular a la Euskadi actual, donde «los acuerdos se alcanzan siempre con Bildu o Podemos, nunca con el PP». «Una sociedad libre siempre tiene un equilibrio entre la izquierda y la derecha», algo que «no sucede» en el País Vasco, ha dicho. Y ha puesto como ejemplo que «de los 18 diputados por Euskadi en el Congreso, 16 apoyan a Sánchez».

La sociedad vasca «se sitúa en un posicionamiento constante en las ideas de gasto público», ha afirmado De Andrés. «Lo vemos en vivienda, educación, seguridad, servicios sociales o en materia fiscal», ha señalado. En este punto, ha criticado una reforma «radical» que ha elevado el tipo efectivo del impuesto de Sociedades del 15 al 19%. «Esto puede complicar el futuro de las empresas y de la sociedad vasca», ha zanjado.