El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola, en el acto de presentación de su programa electoral. Efe

El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE

Los socialistas no consiguen cerrar la vía de agua abierta por las denuncias por acoso contra Salazar y el exlíder del partido en Torremolinos

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

El PP pretende que el «cambio de ciclo» hacia La Moncloa comience en Extremadura en las autonómicas del 21 de diciembre con una mayoría lo ... suficientemente amplia como para poder conjugar un Gobierno sin ataduras con Vox y una debacle del Partido Socialista. Y que ese aldabonazo con eco en el conjunto de la política española lo protagonice la candidata a retener la Presidencia, María Guardiola. La única mujer que ha comandado en democracia la comunidad extremeña y la mandataria que más se resistió a compartir el poder con la extrema derecha, que la detesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  2. 2 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  3. 3 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  4. 4

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  5. 5

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  6. 6

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  7. 7

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  8. 8

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»
  9. 9

    Radiografía de un atasco en Bizkaia
  10. 10

    Así puede acabar la flota de Trump con el ejército de Maduro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE

El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE