El PP acusa directamente a Sánchez de permitir que se «humille» a las víctimas de ETA

El PP ha elevado el tono contra Pedro Sánchez sobre una cuestión que, un año más, ha centrado el debate político en Euskadi durante este ... verano: la presencia de mensajes de apoyo a los presos de ETA en los recintos festivos de los diferentes municipios vascos. Durante una visita que ha realizado a la txosna que ha instalado el PP en Bilbao durante la Aste Nagusia, Cuca Gamarra –hasta hace poco más de un mes 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo– ha acusado directamente al presidente del Gobierno de permitir que se «humille» a las víctimas del terrorismo.

La presencia de esas imágenes y carteles en los que se pide la «vuelta a casa» de los miembros de la banda sigue generando un profundo malestar entre quienes sufrieron de forma directa sus acciones violentas. Colectivos como Covite, Fundación Fernando Buesa y la AVT han reiterado que se trata de mensajes que les hacen revivir el dolor, que suponen un revictimización y que evidencian que la izquierda abertzale tiene monopolizadas las calles.

Y, según Gamarra, arropada por los principales líderes del PP en Euskadi, encabezados por Javier de Andrés, todo eso se debe a la permisividad de Sánchez. La dirigente conservadora, a escasos minutos de que arrancase la manifestación convocada por Sare, ha recalcado que «en una democracia no se puede permitir que el espacio público» esté «ocupado» por quienes quieren «humillar» a las víctimas. No puede ser que tengan que suplicar que no se las humille», ha enfatizado.

Gamarra ha asegurado que no vale «la equidistancia» y ha cargado contra quienes están impidiendo que se puede aprobar una reforma del enaltecimiento del terrorismo, una alusión directa tanto al PSOE como al PNV. En esta misma línea, ha recalcado que si Feijóo llega a la Moncloa se derogará la ley de Memoria Democrática y se redactará una de convivencia.