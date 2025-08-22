El PP acusa directamente a Sánchez de permitir que se «humille» a las víctimas de ETA
Gamarra, de visita en Bilbao, dice que en una democracia «no se puede ocupar el espacio público»
Viernes, 22 de agosto 2025, 13:22
El PP ha elevado el tono contra Pedro Sánchez sobre una cuestión que, un año más, ha centrado el debate político en Euskadi durante este ... verano: la presencia de mensajes de apoyo a los presos de ETA en los recintos festivos de los diferentes municipios vascos. Durante una visita que ha realizado a la txosna que ha instalado el PP en Bilbao durante la Aste Nagusia, Cuca Gamarra –hasta hace poco más de un mes 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo– ha acusado directamente al presidente del Gobierno de permitir que se «humille» a las víctimas del terrorismo.
La presencia de esas imágenes y carteles en los que se pide la «vuelta a casa» de los miembros de la banda sigue generando un profundo malestar entre quienes sufrieron de forma directa sus acciones violentas. Colectivos como Covite, Fundación Fernando Buesa y la AVT han reiterado que se trata de mensajes que les hacen revivir el dolor, que suponen un revictimización y que evidencian que la izquierda abertzale tiene monopolizadas las calles.
Y, según Gamarra, arropada por los principales líderes del PP en Euskadi, encabezados por Javier de Andrés, todo eso se debe a la permisividad de Sánchez. La dirigente conservadora, a escasos minutos de que arrancase la manifestación convocada por Sare, ha recalcado que «en una democracia no se puede permitir que el espacio público» esté «ocupado» por quienes quieren «humillar» a las víctimas. No puede ser que tengan que suplicar que no se las humille», ha enfatizado.
Gamarra ha asegurado que no vale «la equidistancia» y ha cargado contra quienes están impidiendo que se puede aprobar una reforma del enaltecimiento del terrorismo, una alusión directa tanto al PSOE como al PNV. En esta misma línea, ha recalcado que si Feijóo llega a la Moncloa se derogará la ley de Memoria Democrática y se redactará una de convivencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.