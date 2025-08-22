El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el presidente en el País Vasco, Javier De Andrés, durante la visita este viernes a la txosna del partido en la Aste Nagusia de Bilbao. Efe

El PP acusa directamente a Sánchez de permitir que se «humille» a las víctimas de ETA

Gamarra, de visita en Bilbao, dice que en una democracia «no se puede ocupar el espacio público»

David Guadilla

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:22

El PP ha elevado el tono contra Pedro Sánchez sobre una cuestión que, un año más, ha centrado el debate político en Euskadi durante este ... verano: la presencia de mensajes de apoyo a los presos de ETA en los recintos festivos de los diferentes municipios vascos. Durante una visita que ha realizado a la txosna que ha instalado el PP en Bilbao durante la Aste Nagusia, Cuca Gamarra –hasta hace poco más de un mes 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo– ha acusado directamente al presidente del Gobierno de permitir que se «humille» a las víctimas del terrorismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  3. 3 El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento
  4. 4 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  5. 5 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  6. 6

    Aburto eleva el tono contra la inseguridad: «Ladrones, agresores y sinvergüenzas, ¡fuera!»
  7. 7

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  8. 8

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  9. 9 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  10. 10

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP acusa directamente a Sánchez de permitir que se «humille» a las víctimas de ETA

El PP acusa directamente a Sánchez de permitir que se «humille» a las víctimas de ETA