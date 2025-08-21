El Poder Judicial abre un nuevo expediente al juez Peinado por «dejación de deberes»

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado a ... raíz de una queja presentada por un diputado del PSOE contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid por «dejación de deberes» en una causa que se archivó contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid porque al instructor se le pasó el plazo de prórroga.

Conde estudia ahora si hay elementos suficientes para abrir un expediente al juez instructor o si archiva la queja, ya sea porque no hay infracción o por ser los hechos una cuestión jurisdiccional, que no sería competencia del CGPJ. Según adelantó la 'Cadena Ser' y confirmaron fuentes del CGPJ, el promotor abrió las diligencias informativas el pasado 31 de julio tras recibir la queja del dirigente socialista Guillermo Hita -diputado y exalcalde de Arganda del Rey- y de momento, al coincidir con el periodo estival, no se han practicado más actuaciones.

La queja contra Peinado por «desatención de sus obligaciones judiciales» responde al hecho de que una causa abierta por presunta malversación contra el gerente de la EMT del Ayuntamiento de Madrid se tuvo que archivar porque no se acordó la prórroga de la investigación en el momento que correspondía, pese a que las acusaciones populares que ejercían las formaciones políticas Podemos y Más Madrid lo pidieron con tiempo suficiente.

Las fuentes consultadas inciden en que las diligencias informativas son procedimientos habituales que se realizan cada vez que se recibe una queja contra un juez y recuerdan que a lo largo del año pasado se abrieron unas 600.

Segunda queja contra Peinado

El PSOE de Madrid se pronunció este jueves a través de sus redes sociales tras hacerse pública la noticia. «El CGPJ atiende la queja de nuestro diputado y secretario de Justicia sobre el juez Peinado por permitir que se archive una causa contra el PP», señaló en un mensaje, en el que incidía en que se trata de «la segunda advertencia de Acción Disciplinaria» contra el juez instrucción del 'caso Begoña Gómez'.

Las diligencias abiertas por la queja del dirigente socialista se suman a las que ya tiene contra Peinado a raíz de una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio que le practicó como testigo en el marco de la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno.