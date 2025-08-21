El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El juez Juan Carlos Peinado, en una imagen de archivo. E. C.

El Poder Judicial abre un nuevo expediente al juez Peinado por «dejación de deberes»

Un diputado del PSOE denuncia que se tuvoque archivar una causade corrupción porqueal instructor se le pasó el plazo de prórroga

E. C.

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:28

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado a ... raíz de una queja presentada por un diputado del PSOE contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid por «dejación de deberes» en una causa que se archivó contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid porque al instructor se le pasó el plazo de prórroga.

