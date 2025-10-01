El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, durante la rueda de prensa en el Congreso de este miércoles. EFE

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

El real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el 23 de octubre se debatirá y votará en el Congreso el martes que viene

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:00

Podemos podría tumbar la semana que viene en el Congreso la convalidación del real decreto que el Gobierno aprobó el 23 de septiembre y para ... aplicar un embargo en el comercio de armas con Israel. Los morados, cada vez más alejados del Ejecutivo, creen que se trata de una medida que «no va a servir de nada» ya que, como ha afirmado su líder, Ione Belarra, este miércoles en rueda de prensa en la Cámara baja, contiene excepciones que «no sirven para frenar el tráfico de armas a Israel». «El Gobierno está intentando engañar a la gente. Este embargo no afecta a las empresas filiales», ha insistido la secretaria general de la formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  4. 4

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  5. 5

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  6. 6

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  7. 7 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  10. 10

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel