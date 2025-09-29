Podemos pone en duda su apoyo en el Congreso al embargo a Israel que califica de «estafa»

Una «tomadura de pelo» y una «estafa». En Podemos no ahorran calificativos para definir al real decreto sobre el embargo de armas a Israel que ... el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado. El portavoz del partido morado, Pablo Fernández, ha exigido este lunes al Gobierno que lo rehaga para que no sea un «coladero» a operaciones de material militar con este país. No obstante, no se cierra a la opción de que se tramite como proyecto de ley en el Congreso si el Ejecutivo se aviene a incluir sus propuestas, aunque no ha habido contactos al respecto, por lo que no confirman su apoyo al mismo.

Una semana después de tumbar la transferencia de competencias de inmigración a Cataluña, la formación que dirige Ione Belarra vuelve a esgrimir los votos de sus cuatro diputados para complicar la legislatura al Ejecutivo. Fernández emarcó este lunes al embargo como una iniciativa «cosmética» que solo busca titulares y cuya finalidad es «aparentar que se hace algo» frente al primer ministro Benjamin Netanyahu tras casi dos años de «ofensiva genocida» en Gaza.

Así, ha recriminado que el texto aprobado por el Gobierno no prohíbe operaciones comerciales con filiales de empresas israelíes ni contempla un protocolo de inspección de buques sospechosos de llevar material militar a Israel. Es más, ha cargado contra la cláusula de excepcionalidad invocando el interés general como vía para saltarse el embargo cuantas veces se quiera.

Al ser preguntado cuestionado sobre si Podemos permitirá que la medida llegara al Congreso transformada como proyecto de ley. Fernández ha respondido que si el Ejecutivo lo lleva a tramitación parlamentaria, Podemos trasladará sus exigencias en aras a que el embargo sea «de verdad real y efectivo».