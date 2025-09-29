El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, este lunes en rueda de prensa. Podemos

Podemos pone en duda su apoyo en el Congreso al embargo a Israel que califica de «estafa»

Los morados instan al Gobierno a reformular el real decreto y advierte de que trasladará sus exigencias en aras a que la medida sea «de verdad real y efectiva»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:26

Una «tomadura de pelo» y una «estafa». En Podemos no ahorran calificativos para definir al real decreto sobre el embargo de armas a Israel que ... el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado. El portavoz del partido morado, Pablo Fernández, ha exigido este lunes al Gobierno que lo rehaga para que no sea un «coladero» a operaciones de material militar con este país. No obstante, no se cierra a la opción de que se tramite como proyecto de ley en el Congreso si el Ejecutivo se aviene a incluir sus propuestas, aunque no ha habido contactos al respecto, por lo que no confirman su apoyo al mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  8. 8

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Podemos pone en duda su apoyo en el Congreso al embargo a Israel que califica de «estafa»

Podemos pone en duda su apoyo en el Congreso al embargo a Israel que califica de «estafa»