El PNV pide no «señalar» culpables y Bildu el control público de toda la energía

Los socios vascos de Pedro Sánchez -PNV y EH Bildu- evitan, por el momento, apretar las tuercas al Gobierno para que esclarezca los motivos del ... gran apagón del lunes, como sí han hecho otros integrantes de la mayoría que aupó al Ejecutivo como Junts, ERC y BNG. Los jeltzales piden «calma» para aclarar las causas del «incidente» que, admiten, fue «muy grave», mientras Bildu, en el ojo del huracán por su defensa de las renovables en ámbitos municipales donde la izquierda abertzale lideró en su día la oposición a los parques eólicos, aprovechó la ocasión para anunciar que llevará en las próximas semanas al Parlamento una propuesta energética «de país» y exigió que «todas las fuentes de energía» estén en manos públicas para no someter el sector a la «codicia de las empresas».

En una entrevista en RTVE, el presidente del PNV, Aitor Esteban, consideró que no tiene «ningún sentido señalar» a las eléctricas pero tampoco al Gobierno como culpables del cero energético que paralizó la Península Ibérica. En la misma línea que Moncloa, animó a investigar lo sucedido sin especular ni descartar «absolutamente ninguna posibilidad», incluida la de que haya podido estar provocado por «factores externos». Esteban, que no consideró necesario dar más pábulo a las nucleares, recordó también que el PNV siempre ha insistido en la necesidad de aumentar las inversiones en el sector. «El Gobierno ahí mantiene sus dudas sobre la repercusión en la factura eléctrica. Nosotros creemos que no sería la que el Gobierno supone y sí creo que Redeia no ha dado los pasos que debía haber dado», reprochó.

Arnaldo Otegi, por su parte, entrevistado en Radio Popular, abogó por caminar hacia la «soberanía energética» para acabar con la «dependencia brutal que tenemos de las redes española y francesa», además de por la publificación total del sector, que también defendió Podemos Euskadi.