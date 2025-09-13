PNV, EH Bildu y PSE «ya han acordado alguna cuestión» sobre la reforma del estatuto

La rueda de prensa de ayer supuso el debut en solitario ante los medios de comunicación de la secretaria del EBB, nombrada en abril por ... Aitor Esteban como su 'mano derecha' en el organigrama jeltzale. A preguntas de los medios, actualizó las negociaciones sobre la reforma del Estatuto de Gernika. Aseguró Maitane Ipiñazar que su partido, PSE y EH Bildu ya han llegado a acuerdos «en algunas cuestiones», pero se remitió a la «discreción que se merece» este proceso para evitar aportar más detalles. «Vamos por buen camino. Soy positiva en que podemos llegar a un buen acuerdo», añadió.

Ipiñazar, no obstante, asumió que hay «otras cuestiones que todavía no se han abordado», pero espera que «a lo largo de estos meses lo podamos hacer». El principal punto de fricción, como ha ocurrido históricamente cada vez que se ha intentado renovar la carta autonómica vasca, es el derecho de autodeterminación, sobre todo por la parte del PSE, que ya ha dejado claro en repetidas ocasiones que no entrará en ningún pacto que lo incluya. «Es un tema que está sobre la mesa y el que más diferencias genera», confesó la dirigente jeltzale. «Los próximos meses serán importantes. Insisto, yo soy positiva y veo opciones de que se alcance un acuerdo. Pero hay que tener tranquilidad y dialogar», manifestó.

Como secretaria del EBB, Ipiñazar lleva enfrascada los últimos meses en un árido trabajo interno para llevar las riendas del partido y afrontar los «deberes» que le puso la Asamblea General a la nueva dirección en torno a la actualización de los estatutos. La militancia, y el propio EBB, asumieron la necesidad de modernizar el armazón normativo de la formación, sobre todo en temas como el papel de la mujer, la limitación de mandatos y la participación interna. «Tenemos por delante muchos retos y trabajo, y vamos con buen rumbo. El balance de estos seis meses es positivo», valoró.