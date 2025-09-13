El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

PNV, EH Bildu y PSE «ya han acordado alguna cuestión» sobre la reforma del estatuto

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:55

La rueda de prensa de ayer supuso el debut en solitario ante los medios de comunicación de la secretaria del EBB, nombrada en abril por ... Aitor Esteban como su 'mano derecha' en el organigrama jeltzale. A preguntas de los medios, actualizó las negociaciones sobre la reforma del Estatuto de Gernika. Aseguró Maitane Ipiñazar que su partido, PSE y EH Bildu ya han llegado a acuerdos «en algunas cuestiones», pero se remitió a la «discreción que se merece» este proceso para evitar aportar más detalles. «Vamos por buen camino. Soy positiva en que podemos llegar a un buen acuerdo», añadió.

