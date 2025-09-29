El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Begoña Gómez Efe

Peinado reclama también al Instituto de Empresa los mails que cruzó con la asistente de Begoña Gómez

El juez sospecha que la trabajadora de Moncloa también pudo hacer gestiones para el África Center de la mujer del presidente

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:40

El juez Juan Carlos Peinado abre una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez'. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ... ha ordenado al Instituto Empresa (IE) que le remita todos los mails que en su momento se cruzara con Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa que al servicio de la mujer del presidente. Peinado, a la vista de esta nueva petición, sospecha que Álvarez, además de supuestamente hacer gestiones para la Cátedra de Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigió Gómez, podría haber trabajado también para el África Center, el organismo para el que fue fichada por el IE solo semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Gómez fue directora del África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022.

