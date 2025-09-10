El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso. EFE

Sánchez defiende que su Gobierno es «limpio» mientras Feijóo le acusa de actuar «por miedo»

El presidente del Gobierno responde en la primera sesión de control del curso al líder de la oposición, que le reprocha su falta de ejemplaridad por los casos del fiscal general y de Begoña Gómez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:20

La primera sesión de control en el Congreso del nuevo curso político ha vuelto a evidenciar la alta tensión entre el presidente del Gobierno y ... el líder de la oposición. Pedro Sánchez ha esgrimido los datos económicos y la postura de España en el conflicto de Gaza para defenderse de las acusaciones de corrupción lanzadas por Alberto Núñez Feijóo, que ha tratado de acorralar al Ejecutivo con los casos judiciales del fiscal general del Estado, de José Luis Ábalos o de Begoña Gómez.

