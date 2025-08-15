Las pancartas de presos etarras inundan las fiestas e interpelan a las instituciones

Olatz Barriuso Viernes, 15 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

Las pancartas de apoyo a los presos de ETA en las fiestas veraniegas de pueblos y ciudades de Euskadi se han convertido en «parte del paisaje» y «se toleran para evitar la confrontación». La clave la dio la semana pasada el diputado general de Álava, Ramiro González, que añadió que la pasividad institucional ante la invasión del espacio público con proclamas que ofenden a las víctimas del terrorismo es también una «dejación de la defensa de la convivencia» en la que «debemos caber todos desde el respeto». Pues bien, más de una semana después de esas declaraciones, inéditas por la autocrítica que implican, y mientras las citas siguen acumulándose en el calendario festivo –en plena Aste Nagusia donostiarra y en vísperas de que mañana arranque la bilbaína–, los carteles que ensalzan a los reclusos de la banda terrorista siguen menudeando en los recintos de txosnas e interpelan directamente a las instituciones, responsables últimas de su retirada.

Como cada verano, las víctimas del terrorismo son las más activas a la hora de denunciar una anomalía democrática que, sin embargo, se ha convertido en costumbre en el panorama festivo vasco sin mayores consecuencias. Desde que en 2009, con la llegada del PSE-EEal Gobierno vasco y con ETA todavía en activo, la desaparición de las manifestaciones públicas de apoyo a la banda se convirtiera en tarea prioritaria del Ejecutivo vasco, el fin de la violencia, el tránsito de la izquierda abertzale hacia la institucionalidad, aun sin condenar los crímenes de ETA, y el deseo de la sociedad vasca de dejar atrás el pasado ha normalizado, en la práctica, la utilización de las fiestas estivales para reivindicar la excarcelación de los condenados por terrorismo o incluso homenajear su trayectoria.

«La misma situación se repite cada año en muchas de las fiestas de los pueblos y ciudades de Euskadi y Navarra frente a la indiferencia de parte de la sociedad y, sobre todo, de las instituciones», denunció la Fundación Fernando Buesa tras la aparición de carteles en favor de los presos y de la amnistía en la bajada de Celedón y en el recinto de txosnas de Vitoria. Desde entonces, el panorama, lejos de mejorar, ha empeorado: las proclamas –asumidas por la plataforma en defensa de los derechos de los presos, Sare, pero también directamente por Sortu– siguen acaparando el espacio festivo, y no sólo.

Ensalzamiento del terrorismo

Este lunes, el portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra,Borja Corominas, denunciaba la aparición de una pancarta de apoyo a los reclusos etarras en la fachada de un colegio público de San Sebastián, la ikastola Orixe. En este caso, la reacción del Consistorio dirigido por el jeltzale Eneko Goia fue fulminante: al día siguiente había sido retirado.

De hecho, las instituciones se han convertido en las principales destinatarias de los llamamientos de los colectivos de víctimas. Este mismo martes, Covite advertía a los poderes públicos de que «no deberían mirar hacia otro lado». «Basta ya de ocupar todo el espacio festivo con mensajes de petición de impunidad para los terroristas. ¿Lo normalizaríamos si los asesinos cuya excarcelación exigieran no fueran de ETA? Seguramente, no», insistió la agrupación presidida por Consuelo Ordóñez, tras lamentar que la comparsa Txori Barrote desplegara el martes una enorme pancarta sobre la ría con el lema 'Euskal presoak eta iheslariak, etxera' (Los presos y los huidos, a casa).

De hecho, Covite ya escribió una carta al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, en julio pasado para pedirle que impida que el lanzamiento del cohete inaugural de las fiestas, este sábado, se convierta en un acto de ensalzamiento de los terroristas que siguen en la cárcel.